Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Super arrow Победительница Евровидения обнажила ягодицы в откровенном наряде arrow

Победительница Евровидения обнажила ягодицы в откровенном наряде

6 февраля 2024 12:29
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Победительница Евровидения обнажила ягодицы в откровенном наряде
Певица Loreen. Фото: instagram.com/loreenofficial/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Победительница Евровидения-2023 певица Loreen удивила фолловеров порцией откровенных фото. На снимках звезда предстала в откровенном сценическом наряде и обнажила стройную фигуру.

Кадрами артистка поделилась в Instagram.

Читайте также:

Откровенная фотосессия победительницы Евровидения

Шведско-марокканская певица позировала на фото в боди с вырезами и в темной юбке. Поклонники засыпали артистку комплиментами: "Лучшая певица в Швеции", "Богиня", "Королева".

 

Певица Loreen. Фото: instagram.com/loreenofficial/
Певица Loreen. Фото: instagram.com/loreenofficial/

 

Певица Loreen. Фото: instagram.com/loreenofficial/
Певица Loreen. Фото: instagram.com/loreenofficial/

 

Певица Loreen. Фото: instagram.com/loreenofficial/
Певица Loreen. Фото: instagram.com/loreenofficial/

 

 

Певица Loreen. Фото: instagram.com/loreenofficial/
Певица Loreen. Фото: instagram.com/loreenofficial/

Артистка вспомнила, что вступление на Евровидении было "одним из самых прекрасных опытов, которые она когда-либо имела в своей жизни благодаря коллективной связи".

В мае 2023 года звезда во второй раз выиграла конкурс "Евровидение" с песней "Tattoo".

"Вы можете сказать, когда я выиграла, я была очень удивлена. Я была на таком духовном уровне, что победа или поражение для меня не важны. Важно общаться с людьми, создавать что-то. Когда вы вкладываете свою энергию, песня становится чем-то другим. Когда я иду в студию, я говорю: "Не давайте мне никаких советов, не говорите, что делать". Я не знаю, что я собираюсь делать, но я знаю, что это уже во мне", — говорит Loreen о своем интуитивном процессе создания треков, таких как "Euphoria" и "Tattoo", которые побеждали раньше в конкурсе.

Кстати, певица была замечена в скандале. Loreen стала единственной участницей, отказавшейся подписать украинский флаг во время прошлогоднего конкурса. Также звезда вела себя отстраненно по отношению к другим музыкантам.

Напомним, Тимур Мирошниченко поделился подробностями Нацотбора Евровидения-2024.

Ранее Jerry Heil и alyona alyona прокомментировали хейт по поводу своей победы на национальном отборе Евровидения.

Евровидение
зарубежные звезды
звезды
Евровидение-2024

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

24 января 2024

23:58 Мобилизация в Украине — какие изменения ждут юношей с 18 лет

Актуальное по теме