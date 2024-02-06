Победительница Евровидения обнажила ягодицы в откровенном наряде

Певица Loreen. Фото: instagram.com/loreenofficial/

Победительница Евровидения-2023 певица Loreen удивила фолловеров порцией откровенных фото. На снимках звезда предстала в откровенном сценическом наряде и обнажила стройную фигуру.

Кадрами артистка поделилась в Instagram.

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Шведско-марокканская певица позировала на фото в боди с вырезами и в темной юбке. Поклонники засыпали артистку комплиментами: "Лучшая певица в Швеции", "Богиня", "Королева".

Певица Loreen. Фото: instagram.com/loreenofficial/

Певица Loreen. Фото: instagram.com/loreenofficial/

Певица Loreen. Фото: instagram.com/loreenofficial/

Певица Loreen. Фото: instagram.com/loreenofficial/

Артистка вспомнила, что вступление на Евровидении было "одним из самых прекрасных опытов, которые она когда-либо имела в своей жизни благодаря коллективной связи".

В мае 2023 года звезда во второй раз выиграла конкурс "Евровидение" с песней "Tattoo".

"Вы можете сказать, когда я выиграла, я была очень удивлена. Я была на таком духовном уровне, что победа или поражение для меня не важны. Важно общаться с людьми, создавать что-то. Когда вы вкладываете свою энергию, песня становится чем-то другим. Когда я иду в студию, я говорю: "Не давайте мне никаких советов, не говорите, что делать". Я не знаю, что я собираюсь делать, но я знаю, что это уже во мне", — говорит Loreen о своем интуитивном процессе создания треков, таких как "Euphoria" и "Tattoo", которые побеждали раньше в конкурсе.

Кстати, певица была замечена в скандале. Loreen стала единственной участницей, отказавшейся подписать украинский флаг во время прошлогоднего конкурса. Также звезда вела себя отстраненно по отношению к другим музыкантам.

Напомним, Тимур Мирошниченко поделился подробностями Нацотбора Евровидения-2024.

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