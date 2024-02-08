Немецкая принцесса впервые в истории обнажилась для обложки Playboy

Праправнучка последнего короля Саксонии Фридриха Августа ІІІ Ксения Флоренс Габриэла Софи Ирис. Фото: Playboy

Новой героиней немецкого выпуска мужского журнала Playboy стала принцесса Саксонская, праправнучка последнего короля Саксонии Фридриха Августа ІІІ — 37-летняя Ксения Флоренс Габриэла Софи Ирис. Женщина снялась топлесс для мартовской обложки журнала и фотосессии.

Об этом пишет таблоид Page Six.

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Принцесса на снимках позирует с обнаженной грудью, прикрывая другие части тела белой полупрозрачной тканью. В интервью журналу Ксения рассказала, что на откровенную фотосессию решилась, чтобы показать, что каждая женщина "прекрасна такой, какой она есть":

Праправнучка последнего короля Саксонии Фридриха Августа ІІІ Ксения Флоренс Габриэла Софи Ирис. Фото: Playboy

Праправнучка последнего короля Саксонии Фридриха Августа ІІІ Ксения Флоренс Габриэла Софи Ирис. Фото: Playboy

Праправнучка последнего короля Саксонии Фридриха Августа ІІІ Ксения Флоренс Габриэла Софи Ирис. Фото: Playboy

"Не надо гнаться за трендами или делать пластическую операцию, чтобы порадовать кого-то. У меня есть растяжки, и я не стесняюсь показывать их", — говорит женщина.

Ксения принимала участие во многих реалити-шоу, и именно этот опыт сформировал ее отношение к своему телу. По ее словам, ей постоянно приходится бороться с предрассудками — не только из-за своего благородного происхождения, но и внешности.

"В некоторых реалити-шоу я была единственной участницей, кто ничего не делал со своим телом. Другие женщины, которые почти все сделали множество пластических операций, говорили мне, что я для них не соперница, потому что у меня нет пышных форм и у меня недостаточно женственная фигура. Больше всего я довольна своим телом, когда оно просто в порядке и у меня ничего не болит. Я никогда не оцениваю себя, основываясь на внешности", — поделилась Ксения.

Кроме участия в многочисленных реалити-шоу принцесса Саксонская известна тем, что была моделью компании Ikea и выпустила автобиографическую книгу "Ксения: Жизнь принцессы XXI века", возмутившую ее родственника — немецкого принца Марию Эммануила Саксонского. Однако Ксения уверена, что ее новая фотосессия порадовала бы ее предка и он "совершенно точно" одобрил ее, поскольку был "дружелюбным и с хорошим чувством юмора".

Напомним, победительница Евровидения-2023 снялась в откровенной фотосессии.

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