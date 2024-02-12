Соблазнительная Меган Фокс в микрошортах поразила смелым образом на вечеринке.

Актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

Звезда "Трансформеров" актриса Меган Фокс ошеломила нарядом для вечеринки по случаю Супрбоула-2024. Красавица оделась в корсет и микрошорты. Дополнила образ ярким макияжем и туфлями на каблуке.

Фото опубликовала в своем Instagram.

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Актриса сверху своего откровенного топа надела черную куртку. Фото прокомментировала коротко: "Мама". Звезда в сопровождении своего бойфренда Machine Gun Kelly наслаждалась концертом FUTURE & Friends Live In Concert.

Актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

Акторка Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

Актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

С 2020 года пара находится в отношениях и кинозвезда описала, как пережила с возлюбленным выкидыш. Меган сказала, что "никогда в жизни не переживала ничего подобного". Она рассказала об этом опыте и о написании книги в интервью Good Morning America.

"Это было очень тяжело для нас обоих. И это повлияло на нас, мы пытались сориентироваться: "Что это значит? Почему это произошло?". Человек, который действительно сказал мне, что я должна написать поэтическую книгу, — Колсон. Это было что-то внутри меня, что должно было выйти наружу, иначе мне от этого было плохо", — говорит актриса.

Хотя ни Меган, ни MGK не подтверждали потерю ребенка до выхода книги, рэпер, похоже, намекнул на это на церемонии вручения музыкальных наград Billboard в мае 2022 года, посвятив свое выступление Меган и добавив: "Это для нашего нерожденного ребенка".

На GMA Меган сказала, что потеря беременности стала еще тяжелее, поскольку она уже успешно родила троих сыновей со своим бывшим супругом Брайаном Остином Грином.

Актриса также писала о жестоком обращении и токсических отношениях.

"На протяжении всей своей жизни я находился, по крайней мере, в одних отношениях с физическим насилием и в нескольких очень жестоких психологически отношениях. Я была публично связана только с несколькими людьми, но я делилась энергией с ужасными людьми. Также очень известными людьми. Но никто не знает, что я была связана с этими людьми", — рассказала Меган.

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