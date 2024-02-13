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Українка зняла оскароносну Кейт Вінслет для обкладинки глянцю

13 лютого 2024 15:03
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Українка зняла оскароносну Кейт Вінслет для обкладинки глянцю
Акторка Кейт Вінслет. Фото: net-a-porter.com
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Акторка Кейт Вінслет знялася для видання PORTER. Фотографувала зірку "Титаніка" українка Юлія Горбаченко, яка вже давно мешкає у США.

Про це пише PORTER.

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Чорно-біла фотосесія Кейт Вінслет

На фото акторка постає у стильних образах: сукнях, костюмах, пальто. Вінслет позувала на тлі мальовничих пейзажів та аскетичних локацій. Нещодавно актриса повернулася на великий екран у ролі відомого військового фотографа Лі Міллера в байопіку Еллен Курас "Лі". Також зірка зіграла у новому фільмі "Я Рут" разом зі своїми дітьми.

 

Акторка Кейт Вінслет. Фото: net-a-porter.com
Акторка Кейт Вінслет. Фото: net-a-porter.com

 

Акторка Кейт Вінслет. Фото: net-a-porter.com
Акторка Кейт Вінслет. Фото: net-a-porter.com

 

Акторка Кейт Вінслет. Фото: net-a-porter.com
Акторка Кейт Вінслет. Фото: net-a-porter.com

 

Акторка Кейт Вінслет. Фото: net-a-porter.com
Акторка Кейт Вінслет. Фото: net-a-porter.com

 

Акторка Кейт Вінслет. Фото: net-a-porter.com
Акторка Кейт Вінслет. Фото: net-a-porter.com

 

Акторка Кейт Вінслет. Фото: net-a-porter.com
Акторка Кейт Вінслет. Фото: net-a-porter.com

 

Акторка Кейт Вінслет. Фото: net-a-porter.com
Акторка Кейт Вінслет. Фото: net-a-porter.com

 

Акторка Кейт Вінслет. Фото: net-a-porter.com
Акторка Кейт Вінслет. Фото: net-a-porter.com

 

Акторка Кейт Вінслет. Фото: net-a-porter.com
Акторка Кейт Вінслет. Фото: net-a-porter.com

 

Акторка Кейт Вінслет. Фото: net-a-porter.com
Акторка Кейт Вінслет. Фото: net-a-porter.com

 

Акторка Кейт Вінслет. Фото: net-a-porter.com
Акторка Кейт Вінслет. Фото: net-a-porter.com

 

Акторка Кейт Вінслет. Фото: net-a-porter.com
Акторка Кейт Вінслет. Фото: net-a-porter.com

 

Акторка Кейт Вінслет. Фото: net-a-porter.com
Акторка Кейт Вінслет. Фото: net-a-porter.com

Фотосесію для глянцю Вінслет влаштувала Юлія Горбаченко, яка народилася і виросла в Україні. Зараз вона живе в Нью-Йорку з чоловіком і сином. У 2007 році вона переїхала до США, щоб знайти своє покликання — Юлія зізнається, що була готова надзвичайно багато працювати заради того, що любить. На свій 21-й день народження, як сюрприз, вона отримала напівпрофесійну камеру і почала знімати. Жінка дуже швидко захопилася фотографією.

"Живучи в Нью-Йорку, я розвинула свій стиль фотографії та закінчила Школу візуальних мистецтв (SVA) зі ступенем магістра цифрової фотографії. Я почала спеціалізуватися на фотозйомці моди та краси, де дуже тонкі деталі можуть кардинально змінити ситуацію", — поділилася на своєму сайті фотограф.

Нагадаємо, видання Vogue потрапило у скандал.

Раніше Даша Квіткова вразила новою фотосесією.

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