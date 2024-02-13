Украинка сняла оскароносную Кейт Винслет для обложки глянца

Украинка сняла оскароносную Кейт Уинслет для обложки глянца
Актриса Кейт Уинслет снялась для издания PORTER. Фотографировала звезду "Титаника" украинка Юлия Горбаченко, которая уже давно проживает в США.
Об этом пишет PORTER.
Черно-белая фотосессия Кейт Уинслет
На фото актриса предстала в стильных образах: платьях, костюмах, пальто. Уинслет позировала на фоне живописных пейзажей и аскетических локаций. Недавно актриса вернулась на большой экран в роли известного военного фотографа Ли Миллер в байопике Эллен Курас "Ли". Также звезда сыграла в новом фильме "Я Рут" вместе со своими детьми.
Фотосессию для глянца Уинслет устроила родившаяся и выросшая в Украине Юлия Горбаченко. Сейчас она живет в Нью-Йорке с мужем и сыном. В 2007 году она переехала в США, чтобы найти свое призвание — Юлия признается, что была готова очень много работать ради любимого дела. В свой 21-й день рождения, как сюрприз, она получила полупрофессиональную камеру и начала снимать. Женщина очень быстро увлеклась фотографией.
"Живя в Нью-Йорке, я развила свой стиль фотографии и окончила Школу визуальных искусств (SVA) со степенью магистра цифровой фотографии. Я начала специализироваться на фотосъемке моды и красоты, где очень тонкие детали могут кардинально изменить ситуацию", — поделилась на своем сайте фотограф.
Напомним, издание Vogue попало в скандал.
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