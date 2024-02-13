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Украинка сняла оскароносную Кейт Уинслет для обложки глянца

13 февраля 2024 15:03
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Украинка сняла оскароносную Кейт Винслет для обложки глянца
Актриса Кейт Уинслет. Фото: net-a-porter.com
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актриса Кейт Уинслет снялась для издания PORTER. Фотографировала звезду "Титаника" украинка Юлия Горбаченко, которая уже давно проживает в США.

Об этом пишет PORTER.

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На фото актриса предстала в стильных образах: платьях, костюмах, пальто. Уинслет позировала на фоне живописных пейзажей и аскетических локаций. Недавно актриса вернулась на большой экран в роли известного военного фотографа Ли Миллер в байопике Эллен Курас "Ли". Также звезда сыграла в новом фильме "Я Рут" вместе со своими детьми.

 

Актриса Кейт Уинслет. Фото: net-a-porter.com
Актриса Кейт Уинслет. Фото: net-a-porter.com

 

Актриса Кейт Уинслет. Фото: net-a-porter.com
Актриса Кейт Уинслет. Фото: net-a-porter.com

 

Актриса Кейт Уинслет. Фото: net-a-porter.com
Актриса Кейт Уинслет. Фото: net-a-porter.com

 

Актриса Кейт Уинслет. Фото: net-a-porter.com
Актриса Кейт Уинслет. Фото: net-a-porter.com

 

Актриса Кейт Уинслет. Фото: net-a-porter.com
Актриса Кейт Уинслет. Фото: net-a-porter.com

 

Актриса Кейт Уинслет. Фото: net-a-porter.com
Актриса Кейт Уинслет. Фото: net-a-porter.com

 

Актриса Кейт Уинслет. Фото: net-a-porter.com
Актриса Кейт Уинслет. Фото: net-a-porter.com

 

Актриса Кейт Уинслет. Фото: net-a-porter.com
Актриса Кейт Уинслет. Фото: net-a-porter.com

 

Актриса Кейт Уинслет. Фото: net-a-porter.com
Актриса Кейт Уинслет. Фото: net-a-porter.com

 

Украинка сняла оскароносную Кейт Уинслет для обложки глянца - фото 10
Актриса Кейт Уинслет. Фото: net-a-porter.com

 

Актриса Кейт Уинслет. Фото: net-a-porter.com
Актриса Кейт Уинслет. Фото: net-a-porter.com

 

Актриса Кейт Уинслет. Фото: net-a-porter.com
Актриса Кейт Уинслет. Фото: net-a-porter.com

 

Актриса Кейт Уинслет. Фото: net-a-porter.com
Актриса Кейт Уинслет. Фото: net-a-porter.com

Фотосессию для глянца Уинслет устроила родившаяся и выросшая в Украине Юлия Горбаченко. Сейчас она живет в Нью-Йорке с мужем и сыном. В 2007 году она переехала в США, чтобы найти свое призвание — Юлия признается, что была готова очень много работать ради любимого дела. В свой 21-й день рождения, как сюрприз, она получила полупрофессиональную камеру и начала снимать. Женщина очень быстро увлеклась фотографией.

"Живя в Нью-Йорке, я развила свой стиль фотографии и окончила Школу визуальных искусств (SVA) со степенью магистра цифровой фотографии. Я начала специализироваться на фотосъемке моды и красоты, где очень тонкие детали могут кардинально изменить ситуацию", — поделилась на своем сайте фотограф.

Напомним, издание Vogue попало в скандал.

Ранее Даша Квиткова поразила новой фотосессией.

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