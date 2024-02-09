Vogue опинився у центрі скандалу — до чого тут зіркові діти

Обкладинка Vogue з легендарними жінками. Фото: instagram.com/britishvogue/

Епічна остання обкладинка Едварда Еннінфула для британського Vogue зіткнулася з критикою за те, що вона включила зіркових дітей до списку "40 легендарних жінок". 51-річний Едвард, перший чоловік і перший темношкірий редактор видання, оголосив у червні, що він йде у відставку, щоб зайняти нову глобальну роль у видавництві Conde Nast.

Про це пише Daily Mail.

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Щоб його остання обкладинка запам’яталася надовго, редактор зібрав таких зірок як Вікторія Бекхем, Джіджі Хадід, Сальма Гайєк, Опра та Майлі Сайрус, в одній кімнаті для прощального знімка.

Розкриваючи, як він обирав ікон, Едвард написав: "Коли дійшло до мого останнього випуску, я знав, що обкладинка буде присвячена жінкам. Звичайно! Нам потрібна була група, щоб спертися на силу колективу, щоб втілити в життя, як я сподіваюся, сміливий та еволюційний період в історії Vogue".

Проте багато хто в соціальних мережах здивовано відреагували, коли побачили незнайомі обличчя на обкладинці під написом "легенди".

Дехто сумнівався, як таких зірок, як Наомі Кемпбелл і Серена Вільямс, можна віднести до однієї категорії з Лілою Мосс і Кайєю Гербер.

Модель Кайя Гербер. Фото: instagram.com/britishvogue/

У мережі обурені деякими учасницями культової фотосесії. Фото: dailymail.co.uk

У мережі обурені деякими учасницями культової фотосесії. Фото: dailymail.co.uk

У мережі обурені деякими учасницями культової фотосесії. Фото: dailymail.co.uk

У мережі обурені деякими учасницями культової фотосесії. Фото: dailymail.co.uk

І 21-річна Ліла, і 22-річна Кайя є доньками відомих супермоделей, їхні матері Кейт Мосс і Сінді Кроуфорд також з’явилися на обкладинці. Хоча обидві дівчини працюють моделями, багато шанувальників стверджували, що жодна з них не досягла статусу "легенди", як їхні батьки, і сказали, що вони не заслужили своє місце на культовій обкладинці.

"Що там роблять дочки Кейт і Сінді??? Вони вже Ікони??? Звичайно, ні!!!".

"Найбільші таланти в моді, і одна з них — просто донька супермоделі, яка насправді нічого не робить, крім того, щоб бути дочкою Кейт".

"Ліла Мосс і Кайя Гербер на легендарній обкладинці замість Белли Хадід, що можна назвати злочином!".

"Кайя Гербер і Ліла Мосс, але не Белла Хадід. Просто чиста комедія", — коментують в мережі.

Розіславши запити своїм 40 зіркам обкладинок, Едвард зізнався, що затамував подих, сподіваючись, що вони погодяться. Пізніше знаменитості прилетіли з Лондона, Парижа, Мілана, Лос-Анджелеса та інших країн за власний рахунок на зйомку в Нью-Йорку.

Єдиною людиною, яка не змогла взяти участь у зйомках, була Ніколь Кідман, яка працювала над фільмом.

Едвард згадував: "Вони матеріалізувалися, наче зі сну. Коли настала 8 ранку, почали прибувати ікони кіно, музиканти, магнати, спортивні легенди та зірки ЗМІ. Дуа Ліпа та Майлі Сайрус корегували свої розклади поп-зірок. І всі подбали про те, щоб усе пройшло гладко, щоб Джіджі Хадід могла вчасно повернутися додому до свого малюка", — розповів редактор.

Вінфул пишається своїм минулим у глянці.

"Отож, ось воно: мій 76-й і останній випуск Vogue, шість з половиною років і 153 зірки на обкладинці, включаючи 40 легендарних жінок, які зображені на цій обкладинці. Це була абсолютна честь. Приступаючи до своєї нової посади глобального творчого та культурного радника Condé Nast для Vogue, я сповнений рішучості продовжувати відстоювати голоси у моді та ЗМІ", — підсумував він.

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