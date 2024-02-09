Vogue оказался в центре скандала — при чем здесь звездные дети.

Обложка Vogue с легендарными женщинами. Фото: instagram.com/britishvogue/

Эпическая последняя обложка Эдварда Эннинфула для британского Vogue столкнулась с критикой за то, что она включила звездных детей в список "40 легендарных женщин". 51-летний Эдвард, первый мужчина и первый темнокожий редактор издания, объявил в июне, что уходит в отставку, чтобы занять новую глобальную роль в издательстве Conde Nast.

Об этом пишет Daily Mail.

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Чтобы его последняя обложка запомнилась надолго, редактор собрал таких звезд как Виктория Бекхэм, Джиджи Хадид, Сальма Хайек, Опра и Майли Сайрус в одной комнате для прощального снимка.

Раскрывая, как он выбирал иконы, Эдвард написал: "Когда дошло до моего последнего выпуска, я знал, что обложка будет посвящена женщинам. Конечно! Нам нужна была группа, чтобы опереться на силу коллектива, чтобы воплотить в жизнь, как я надеюсь, смелый и эволюционный период в истории Vogue".

Однако многие в социальных сетях удивленно отреагировали, увидев незнакомые лица на обложке под надписью "легенды".

Некоторые сомневались, как таких звезд, как Наоми Кэмпбелл и Серена Уильямс, можно отнести к одной категории с Лилой Мосс и Кайей Гербер.

Модель Кайя Гербер. Фото: instagram.com/britishvogue/

В сети возмущены некоторыми участниками культовой фотосессии. Фото: dailymail.co.uk

В сети возмущены некоторыми участниками культовой фотосессии. Фото: dailymail.co.uk

В сети возмущены некоторыми участниками культовой фотосессии. Фото: dailymail.co.uk

В сети возмущены некоторыми участниками культовой фотосессии. Фото: dailymail.co.uk

И 21-летняя Лила, и 22-летняя Кайя являются дочками известных супермоделей, их матери Кейт Мосс и Синди Кроуфорд тоже появились на обложке. Хотя обе девушки работают моделями, многие поклонники утверждали, что ни одна из них не достигла статуса "легенды", как их родители, и сказали, что они не заслужили своего места на культовой обложке.

"Что там делают дочери Кейт и Синди??? Они уже Иконы??? Конечно, нет!!!".

"Самые большие таланты в моде, и одна из них — просто дочь супермодели, которая на самом деле ничего не делает, кроме того, чтобы быть дочерью Кейт".

"Лила Мосс и Кайя Гербер на легендарной обложке вместо Беллы Хадид, что можно назвать преступлением!".

"Кайя Гербер и Лила Мосс, но не Белла Хадид. Просто чистая комедия", — комментируют в сети.

Разослав запросы своим 40 звездам обложек, Эдвард признался, что затаил дыхание, надеясь, что они согласятся. Позже знаменитости прилетели из Лондона, Парижа, Милана, Лос-Анджелеса и других стран за свой счет на съемку в Нью-Йорке.

Единственным человеком, который не смог принять участие в съемках, была Николь Кидман, работавшая над фильмом.

Эдвард вспоминал: "Они материализовались, словно из сна. Когда наступило 8 утра, начали прибывать иконы кино, музыканты, магнаты, спортивные легенды и звезды СМИ. Дуа Липа и Майли Сайрус корректировали свои расписания поп-звезд. И все позаботились о том, чтобы все прошло гладко, чтобы Джиджи Хадид могла вовремя вернуться домой к своему малышу", — рассказал редактор .

Винфул гордится своим прошлым в глянце.

"Итак, вот оно: мой 76-й и последний выпуск Vogue, шесть с половиной лет и 153 звезды на обложке, включая 40 легендарных женщин, изображенных на этой обложке. Это была абсолютная честь. Приступая к своей новой должности глобального творческого и культурного советника Condé Nast для Vogue, я полон решимости продолжать отстаивать голоса в моде и СМИ", — подытожил он.

Напомним, немецкая принцесса снялась в мужском глянце.

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