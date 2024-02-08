Зірка "Гри престолів" вразила витонченою фотосесією для Harper's Bazaar

Акторка Мейсі Вільямс. Фото: Harper's Bazaar

Актриса Мейсі Вільямс, найбільш відома за роллю в серіалі "Гра престолів", знялася для обкладинки нового номера журналу Harper's Bazaar. В інтерв'ю виданню вона розповіла, як готувалася до ролі у новому серіалі "Новий погляд".

Про це пише Harper's Bazaar.

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Акторка зіграла сестру легендарного модельєра Крістіана Діора Катрін у роки Другої світової війни. За словами Мейсі, підготовка до ролі була важка, але вона того коштувала.

Акторка Мейсі Вільямс. Фото: Harper's Bazaar

Акторка Мейсі Вільямс. Фото: Harper's Bazaar

Акторка Мейсі Вільямс. Фото: Harper's Bazaar

Акторка Мейсі Вільямс. Фото: Harper's Bazaar

Акторка Мейсі Вільямс. Фото: Harper's Bazaar

Акторка Мейсі Вільямс. Фото: Harper's Bazaar

Акторка Мейсі Вільямс. Фото: Harper's Bazaar

Акторка Мейсі Вільямс. Фото: Harper's Bazaar

Акторка Мейсі Вільямс. Фото: Harper's Bazaar

Акторка Мейсі Вільямс. Фото: Harper's Bazaar

"Це було приголомшливо, все моє життя переїхало до Парижа. Це була важка робота, але для мене була честю грати цю роль, і вона стала всепоглинаючою. Це була роль, яка вимагала незвичайної майстерності", — сказала Мейсі.

Для підготовки вона обмежувала себе в їжі, щоб мати виснажений вигляд, який мала Катрін після повернення до Парижа.

"Я їла дуже мало, весь час медитувала, запалювала свічки та пахощі у своїй квартирі. Мені потрібно було встати о четвертій ранку, щоб почати пітніти. Напередодні, близько сьомої чи восьмої вечора, мені дозволяли з'їсти щось солоне і зневоднююче — трохи копченого лосося і крихітний келих вина. Потім я приймала гарячу ванну з сіллю. Потім я вирушала в ліжко і спала, можливо, години три, а потім прокидалася і з'їдала жменю горіхів", — пригадала зірка "Гри престолів".

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