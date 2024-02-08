Зірка "Гри престолів" вразила витонченою фотосесією для Harper's Bazaar
Актриса Мейсі Вільямс, найбільш відома за роллю в серіалі "Гра престолів", знялася для обкладинки нового номера журналу Harper's Bazaar. В інтерв'ю виданню вона розповіла, як готувалася до ролі у новому серіалі "Новий погляд".
Про це пише Harper's Bazaar.
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Акторка зіграла сестру легендарного модельєра Крістіана Діора Катрін у роки Другої світової війни. За словами Мейсі, підготовка до ролі була важка, але вона того коштувала.
"Це було приголомшливо, все моє життя переїхало до Парижа. Це була важка робота, але для мене була честю грати цю роль, і вона стала всепоглинаючою. Це була роль, яка вимагала незвичайної майстерності", — сказала Мейсі.
Для підготовки вона обмежувала себе в їжі, щоб мати виснажений вигляд, який мала Катрін після повернення до Парижа.
"Я їла дуже мало, весь час медитувала, запалювала свічки та пахощі у своїй квартирі. Мені потрібно було встати о четвертій ранку, щоб почати пітніти. Напередодні, близько сьомої чи восьмої вечора, мені дозволяли з'їсти щось солоне і зневоднююче — трохи копченого лосося і крихітний келих вина. Потім я приймала гарячу ванну з сіллю. Потім я вирушала в ліжко і спала, можливо, години три, а потім прокидалася і з'їдала жменю горіхів", — пригадала зірка "Гри престолів".
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