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Звезда "Игры престолов" поразила утонченной фотосессией для Harper's Bazaar

8 февраля 2024 13:09
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Звезда "Игры престолов" поразила утонченной фотосессией для Harper&#39;s Bazaar
Актриса Мэйси Уильямс. Фото: Harper's Bazaar
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актриса Мэйси Уильямс, наиболее известная по роли в сериале "Игра престолов", снялась для обложки нового номера журнала Harper's Bazaar. В интервью изданию она рассказала, как готовилась к роли в сериале "Новый взгляд".

Об этом пишет Harper's Bazaar.

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Актриса сыграла сестру легендарного модельера Кристиана Диора Катрин в годы Второй мировой войны. По словам Мэйси, подготовка к роли была тяжелая, но она того стоила.

 

Актриса Мэйси Уильямс. Фото: Harper's Bazaar
Актриса Мэйси Уильямс. Фото: Harper's Bazaar

 

Актриса Мэйси Уильямс. Фото: Harper's Bazaar
Актриса Мэйси Уильямс. Фото: Harper's Bazaar

 

Актриса Мэйси Уильямс. Фото: Harper's Bazaar
Актриса Мэйси Уильямс. Фото: Harper's Bazaar

 

Актриса Мэйси Уильямс. Фото: Harper's Bazaar
Актриса Мэйси Уильямс. Фото: Harper's Bazaar

 

Актриса Мэйси Уильямс. Фото: Harper's Bazaar
Актриса Мэйси Уильямс. Фото: Harper's Bazaar

 

Актриса Мэйси Уильямс. Фото: Harper's Bazaar
Актриса Мэйси Уильямс. Фото: Harper's Bazaar

 

Актриса Мэйси Уильямс. Фото: Harper's Bazaar
Актриса Мэйси Уильямс. Фото: Harper's Bazaar

 

Актриса Мэйси Уильямс. Фото: Harper's Bazaar
Актриса Мэйси Уильямс. Фото: Harper's Bazaar

 

Актриса Мэйси Уильямс. Фото: Harper's Bazaar
Актриса Мэйси Уильямс. Фото: Harper's Bazaar

 

Актриса Мэйси Уильямс. Фото: Harper's Bazaar
Актриса Мэйси Уильямс. Фото: Harper's Bazaar

"Это было потрясающе, вся моя жизнь переехала в Париж. Это была тяжелая работа, но для меня была честью играть эту роль, и она стала всепоглощающей. Это была роль, требовавшая необычного мастерства", — сказала Мэйси.

Для подготовки она ограничивала себя в пище, чтобы иметь истощенный вид, который имела Катрин по возвращении в Париж.

"Я ела очень мало, все время медитировала, зажигала свечи и благовония в своей квартире. Мне нужно было встать в четыре утра, чтобы начать потеть. Наканунечером, около семи или восьми вечера, мне разрешали съесть что-то соленое и обезвоживающее — немного копченого лосося и крошечный бокал вина. Потом я принимала горячую ванну с солью. Потом я отправлялась в постель и спала, возможно, часа три, а потом просыпалась и съедала горсть орехов", — вспомнила звезда "Игры престолов".

Напомним, немецкая аристократка снялась в мужском журнале.

Ранее победительница Евровидения ошеломила соблазнительной фотосессией.

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