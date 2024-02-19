Розпродала за хвилини — Кайлі Дженнер приміряла спокусливе вбрання зі своєї модної колекції

Зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/khy/

Бізнесвуман та зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер продемонструвала свою фігуру в тісному костюмі, рекламуючи свій бренд одягу Khy. Знаменитість розповіла про вражаючий успіх своєї нової колекції.

Про це свідчить ії допис в Instagram.

Кайлі Дженнер похизувалась вбранням з нової колекції

26-річна телезірка сказала, що вбрання створено у співпраці з берлінським брендом під назвою Namilia і вміщує 12 речей, виготовлених із чорної веганської шкіри. На офіційному вебсайті Дженнер можна було побачити в мінісукні зі штучної шкіри з довгими рукавами, зараз її ціна становить 128 доларів США. Доповнила чорними туфлями з відкритим носом і чорними моторукавичками від цього бренду.

Зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/khy/

"Одяг, який розкупили за лічені хвилини, зараз доступний в обмеженій кількості", — коментує зірка знімок.

Зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/khy/

Зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/khy/

Невдовзі після того, як Khy став доступним для споживачів, було повідомлено, що компанія вже зібрала 1 мільйон доларів продажів, розпродавши такі речі, як плащ зі штучної шкіри та рукавички для мото. Крім мінісукні, інші товари включають укорочену куртку зі штучної шкіри за 118 доларів, безшовну сорочку з довгими рукавами за 52 долари та безшовні легінси за 58 доларів.

Під час презентації Khy зірка реаліті-шоу розповіла Vogue про бренд. "Я хочу, щоб люди знали, наскільки я в цьому залучена. Від оригінальної концепції до дизайну, якщо ми працюємо з іншими дизайнерами, від вибору тканини, кольорів, я буваю на кожній зустрічі. Я креативний директор бренду та маркетингу. Немає жодної публікації в Instagram чи відео, які б не були особисто відредаговані мною, не було публікації в Instagram, яку б я не опублікувала сама".

Розмовляючи з Elle, коли вийшла перша колекція, Дженнер розповіла про те, що надихнуло на створення власного бренду одягу.

"Я відчувала, що це ідеальний час у моєму житті. У мене були діти, і я завжди мріяла мати модну лінію, особливо таку", — розповіла зірка.

Раніше прихильники Кайлі розкритикували її вбрання за завищену ціну. За словами фоловерів, схожий одяг вони можуть придбати у найближчому супермаркеті Walmart набагато дешевше.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер стала зіркою мемів на "Золотому глобусі".