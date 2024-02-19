Распродала через минуты — Кайли Дженнер примерила соблазнительные наряды из своей модной коллекции

Звезда реалити-шоу Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/khy/

Бизнесвуман и звезда реалити-шоу Кайли Дженнер продемонстрировала свою фигуру в узком костюме, рекламируя свой бренд одежды Khy. Знаменитость рассказала о поразительном успехе своей новой коллекции.

Об этом свидетельствует ее пост в Instagram.

Кайли Дженнер похвасталась нарядами из новой коллекции

26-летняя телезвезда сказала, что наряды созданы в сотрудничестве с берлинским брендом под названием Namilia и вмещают 12 вещей, изготовленных из черной веганской кожи. На официальном сайте Дженнер можно было увидеть в мини-платье из искусственной кожи с длинными рукавами, сейчас его цена составляет 128 долларов США. Дополнила черными туфлями с открытым носом и черными мото-перчатками от этого бренда.

Звезда реалити-шоу Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/khy/

"Одежда, которую раскупили за считанные минуты, сейчас доступна в ограниченном количестве", — комментирует звезда снимок.

Звезда реалити-шоу Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/khy/

Звезда реалити-шоу Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/khy/

Вскоре после того, как Khy стала доступной для потребителей, было сообщено, что компания уже собрала 1 миллион долларов продаж, распродав такие вещи, как плащ из искусственной кожи и перчатки для мото. Кроме мини-платья, другие товары включают укороченную куртку из искусственной кожи за 118 долларов, бесшовную рубашку с длинными рукавами за 52 доллара и бесшовные леггинсы за 58 долларов.

Во время презентации Khy звезда реалити-шоу рассказала Vogue о бренде. "Я хочу, чтобы люди знали, насколько я в это вовлечена. От оригинальной концепции до дизайна, если мы работаем с другими дизайнерами, от выбора ткани, цветов, я бываю на каждой встрече. Я креативный директор бренда и маркетинга. Нет никакой публикации в Instagram или видео, которые не были бы лично отредактированы мной, не было публикации в Instagram, которую бы я не опубликовала сама".

Разговаривая с Elle, когда вышла первая коллекция, Дженнер рассказала о том, что вдохновило создание собственного бренда одежды.

"Я чувствовала, что это идеальное время в моей жизни. У меня были дети, и я всегда мечтала иметь модную линию, особенно такую", — рассказала звезда.

Ранее поклонники Кайли раскритиковали ее наряды за завышенную цену. По словам фолловеров, похожую одежду они могут приобрести в ближайшем супермаркете Walmart гораздо дешевле.

Напомним, Кайли Дженнер стала звездой мемов на "Золотом глобусе".