Алина Гросу спела на жестовом языке

Певица Алина Гросу. Фото: менеджмент певицы

Украинская певица Grosu выпустила новый клип на песню "I Love You". Артистка записала совместное видео с детьми, имеющими нарушения слуха и исполнила сингл на языке жестов.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент певицы.

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Видеоработу снимали в Черновцах. Героями клипа стали воспитанники Черновицкого областного учебно-реабилитационного центра №1 для детей с нарушением слуха. Певица специально для клипа выучила язык жестов, что позволило свободно общаться с участниками съемок.

"I Love You" должна звучать на всех языках мира, включая жестов. Ведь каждый человек должен почувствовать себя важным в сердце другого. Язык жестов стал важным дополнением смысла песни. Я тебя люблю — это слова, которые мы посвящаем не только вторым половинкам, но и самым родным, нашим друзьям и каждому", — комментирует артистка.

В благодарность за трудолюбие на площадке певица подготовила для маленьких и юных актеров сладкие сюрпризы. Артистка готовит еще одно видео на этот трек с участием воспитанников Киевской школы-интерната №9 для детей с ослабленным слухом. Певица всячески поддерживает юные таланты в разных направлениях и является постоянной гостьей в детских учебных заведениях.

Песня I Love You была создана несколько месяцев назад, а затем возникла идея выпустить ее ко Дню всех влюбленных. Первыми песню оценили родные исполнительницы.

"Это теперь любимая песня моего младшего братика, он постоянно напевает слова песни. Также мой папа говорит, что "I Love You" теперь любимая его песня", — говорит звезда.

Напомним, группа Kalush Orchestra выпустила трек о любви.

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