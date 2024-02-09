Аліна Гросу заспівала жестовою мовою

Співачка Аліна Гросу. Фото: менеджмент співачки

Українська співачка Grosu випустила новий кліп на пісню "I Love You". Артистка записала спільне відео з дітьми, які мають порушення слуху та виконала сингл жестовою мовою.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент співачки.

Читайте також:

Аліна Гросу опанувала мову жестів

Відеороботу знімали Чернівцях. Героями кліпу стали вихованці Чернівецького обласного навчально-реабілітаційного центру №1 для дітей з порушенням слуху. Співачка спеціально для кліпу вивчила жестову мову, що дало змогу вільно спілкуватись з учасниками зйомок.

"Кохаю" має звучати всіма мовами світу, включаючи жестову. Адже кожна людина має відчути себе важливою серцю іншого. Жестова мова стала важливим доповненням сенсу пісні. Я тебе люблю — це слова, які ми присвячує не лише другим половинкам, але й найріднішим, нашим друзям та кожному", — коментує артистка.

На знак вдячності за працьовитість на майданчику співачка підготувала для маленьких та юних акторів солодкі сюрпризи. Артистка готує ще одне відео на цей трек за участі вихованців Київської школи-інтернат №9 для дітей із ослабленим слухом. Співачка всіляко підтримує юні таланти в різних направленнях та є постійною гостею у дитячих навчальних закладах.

Пісня "I Love You" була створена кілька місяців тому, а потім виникла ідея випустити її до Дня всіх закоханих. Першими пісню оцінили рідні виконавиці.

"Це тепер улюблена пісня мого молодшого братика, він постійно наспівує слова пісні. Також мій тато каже, що "I Love You" тепер улюблена його пісня", — говорить зірка.

Нагадаємо, гурт Kalush Orchestra виспустив трек про кохання.

Раніше Аліна Гросу прокоментувала чутки про пластику.