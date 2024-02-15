СБУ отреагировала на призывы путинистки Повалий оккупировать Украину
Служба безопасности Украины сообщила о заочном подозрении путинистке Таисии Повалий. Живущая и работающая в РФ звезда призвала захватить всю Украину.
Об этом стало известно из Telegram СБУ.
Повалий сообщили о подозрениях по трем статьям
В преддверии полномасштабного вторжения России в Украину артистка уехала в Москву, где получила российское гражданство 24 августа, в день Независимости Украины, и публично поддержала войну. СБУ сообщает, что певица в интервью московскому интернет-изданию восхваляла российского президента Владимира Путина.
"Кроме того, в сентябре 2023 года Повалий по приглашению террориста Пасечника выступила на концерте во временно оккупированном Луганске. Тогда прямо со сцены она высказалась в поддержку российских захватчиков и героизировала их участие в войне против Украины. Инициированная СБУ экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности преступницы в пользу страны-агрессора", — говорят в заявлении СБУ.
В результате следователи Службы безопасности Украины заочно сообщили Повалий о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность), ст. 436 (публичные призывы к агрессивной войне), ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агресси РФ против Украины). Поэтому СБУ проводит комплексные мероприятия, призванные привлечь ее к ответственности.
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