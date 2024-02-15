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СБУ отреагировала на призывы путинистки Повалий оккупировать Украину

15 февраля 2024 13:22
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
СБУ отреагировала на призывы путинистки Повалий оккупировать Украину
Певица Таисия Повалий. Фото: instagram.com/taisiya_povaliy_queen_/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Служба безопасности Украины сообщила о заочном подозрении путинистке Таисии Повалий. Живущая и работающая в РФ звезда призвала захватить всю Украину.

Об этом стало известно из Telegram СБУ.

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Повалий сообщили о подозрениях по трем статьям

В преддверии полномасштабного вторжения России в Украину артистка уехала в Москву, где получила российское гражданство 24 августа, в день Независимости Украины, и публично поддержала войну. СБУ сообщает, что певица в интервью московскому интернет-изданию восхваляла российского президента Владимира Путина.

 

Певице Таисии Повалий СБУ объявила о подозрении. Фото: t.me/SBUkr
Певице Таисии Повалий СБУ объявила о подозрении. Фото: t.me/SBUkr

"Кроме того, в сентябре 2023 года Повалий по приглашению террориста Пасечника выступила на концерте во временно оккупированном Луганске. Тогда прямо со сцены она высказалась в поддержку российских захватчиков и героизировала их участие в войне против Украины. Инициированная СБУ экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности преступницы в пользу страны-агрессора", — говорят в заявлении СБУ.

В результате следователи Службы безопасности Украины заочно сообщили Повалий о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ⁠ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность), ⁠ст. 436 (публичные призывы к агрессивной войне), ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агресси РФ против Украины). Поэтому СБУ проводит комплексные мероприятия, призванные привлечь ее к ответственности.

Напомним, дружившая с украинцами российская актриса дала большое интервью.

Ранее украинская эпатажная группа попала в скандал.

СБУ
Таисия Повалий
путинисты
украинские звезды

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