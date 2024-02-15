СБУ відреагувала на заклики путіністки Повалій окупувати Україну

Співачка Таїсія Повалій. Фото: instagram.com/taisiya_povaliy_queen_/

Служба безпеки України повідомила про заочну підозру співачці-зрадниці Таїсії Повалій. Зірка, яка живе та працює в РФ, закликала захопити всю Україну.

Про це стало відомо з Telegram СБУ.

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Напередодні повномасштабного вторгнення Росії до України артистка виїхала до Москви, де отримала російське громадянство 24 серпня, в день Незалежності України, та публічно підтримала війну. СБУ повідомляє, що співачка в інтерв’ю московському інтернет-виданню вихваляла російського президента Володимира Путіна.

Співачці Таїсії Повалій СБУ оголосила про підозру. Фото: t.me/SBUkr

"Крім того, у вересні 2023 року Повалій на запрошення терориста Пасічника виступила на концерті у тимчасово окупованому Луганську. Тоді прямо зі сцени вона висловилась на підтримку російських загарбників та героїзувала їхню учать у війні проти України. Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти підривної діяльності зловмисниці на користь країни-агресора", — говорять у заяві СБУ.

В результаті слідчі Служби безпеки України заочно повідомили Повалій про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ⁠ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність), ⁠ст. 436 (публічні заклики до агресивної війни), ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України). Тож СБУ проводить комплексні заходи, які мають на меті притягнути її до відповідальності.

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