Еще одну известную песню Тины Кароль перепели на украинском
Автор TikTok-хита "Дупа огірка", молодая украинская певица Кажанна, перевела песню Тины Кароль "Шиншилла" на украинский. Сегодня состоялась премьера полной версии трека.
Об этом сообщила в своем Instagram.
"Шиншилла" зазвучала по-новому
Трендовая украинская певица Кажанна — подопечная певицы Jerry Heil — известна в TikTok своими хитами "Дупа огурца", "Плач" и другими.
Она стала еще одной артисткой, которая перевела трек Тины Кароль. Выбрала песню "Шиншилла", которая приобрела свою популярность в 2010 году.
Интерпритация хита Кажанны получилась очень оригинальной. В куплетах исполнительница использует другую музыку и читает рэп, тогда как мелодия и текст Тины Кароль заимствовала только для припева.
@ganna.kazhan
релиз 20.02♬ Летучая_шиншилла - Летучая мышь
Видео на часть кавера певица опубликовала в TikTok, где его посмотрели уже около 200 тысяч раз. Полную версию песни Кажанна уже опубликовала на Spotify.
Поклонники и молодой исполнительницы, и Тины Кароль в восторге от украиноязычной версии хита. Однако некоторые считают Кажанну слишком эпатажной.
Ранее, молодые исполнители уже перепевали известные песни Тины Кароль на украинском, среди них "Выше облаков", "Ноченька", "Полюс притяжения" и другие.
Напомним, ранее мы писали, что Тина Кароль призналась, что стало для нее подлинным риском перед выходом на сцену. Также мы рассказывали, что прошлогоднюю коллекцию певицы с принтом ВСУ обвиняют в плагиате известного бренда.
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