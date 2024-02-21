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Еще одну известную песню Тины Кароль перепели на украинском

21 февраля 2024 14:39
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Еще одну известную песню Тины Кароль перепели на украинском
Певица Летучая. Фото: instagram.com/kazhanna_
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Автор TikTok-хита "Дупа огірка", молодая украинская певица Кажанна, перевела песню Тины Кароль "Шиншилла" на украинский. Сегодня состоялась премьера полной версии трека.

Об этом сообщила в своем Instagram.

"Шиншилла" зазвучала по-новому

Трендовая украинская певица Кажанна — подопечная певицы Jerry Heil — известна в TikTok своими хитами "Дупа огурца", "Плач" и другими.

Она стала еще одной артисткой, которая перевела трек Тины Кароль. Выбрала песню "Шиншилла", которая приобрела свою популярность в 2010 году.

 

Интерпритация хита Кажанны получилась очень оригинальной. В куплетах исполнительница использует другую музыку и читает рэп, тогда как мелодия и текст Тины Кароль заимствовала только для припева.

 

Видео на часть кавера певица опубликовала в TikTok, где его посмотрели уже около 200 тысяч раз. Полную версию песни Кажанна уже опубликовала на Spotify.

Поклонники и молодой исполнительницы, и Тины Кароль в восторге от украиноязычной версии хита. Однако некоторые считают Кажанну слишком эпатажной.

Ранее, молодые исполнители уже перепевали известные песни Тины Кароль на украинском, среди них "Выше облаков", "Ноченька", "Полюс притяжения" и другие.

Напомним, ранее мы писали, что Тина Кароль призналась, что стало для нее подлинным риском перед выходом на сцену. Также мы рассказывали, что прошлогоднюю коллекцию певицы с принтом ВСУ обвиняют в плагиате известного бренда.

Тина Кароль
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песня
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