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Ще одну відому пісню Тіни Кароль переспівали українською

21 лютого 2024 14:39
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Ще одну відому пісню Тіни Кароль переспівали українською
Співачка Кажанна. Фото: instagram.com/kazhanna_
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Авторка TikTok-хіта "Дупа огірка", молода українська співачка Кажанна, переклала пісню Тіни Кароль "Шиншила" українською. Сьогодні відбулася прем'єра повної версії треку. 

Про це повідомила у своєму Instagram

"Шиншила" зазвучала по-новому

Трендова українська співачка Кажанна — підопічна   співачки Jerry Heil — відома у TikTok своїми хітами "Дупа огірка", "Плач" та іншими.

Вона стала ще однією артисткою, яка переклала трек Тіни Кароль. Обрала пісню "Шиншила", яка здобула свою популярність у 2010 році.

 

Інтерпритація хіта Кажанною вийшла дуже оригінальною. У куплетах виконавиця використовує іншу музику і читає реп, тоді як мелодія й текст Тіни Кароль запозичила лише для приспіву.

 

Відео на частинку кавера співачка опублікувала у TikTok, де його подивилися вже близько 200 тисяч разів. Повну версію пісні Кажанна вже опублікувала на Spotify.

Прихильники і молодої виконавиці, і Тіни Кароль у захваті від україномовної версії хіта. Проте дехто вважає Кажанну занадто епатажною. 

Раніше молоді виконавці вже переспівували відомі пісні Тіни Кароль українською, серед них "Вище хмар", "Ніченька", "Полюси" та інші. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Тіна Кароль зізналась, що стало для неї справжнім ризиком перед виходом на сцену. Також ми розповідали, що торішній колекції співачки з принтом ЗСУ закидають плагіат відомого бренду.

Тіна Кароль
українські зірки
пісня
Прем'єра

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