Какими стали герои культовой драмы Во все тяжкие за 15 лет — фото

Кадр с первого сезона американской драмы "Во все тяжкие". Фото: Pinterest

Американская телевизионная драма "Во все тяжкие" впервые вышла на телеэкраны еще в 2009 году, получив сразу любовь зрителей и положительные отзывы кинокритиков. Актеры, сыгравшие главные роли в этом сериале, стали очень успешными.

Новини.LIVE предлагает посмотреть, как за 15 лет изменились актеры драмы "Во все тяжкие".

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Брайан Крэнстон

Американский актер стал очень популярен после того, как сыграл роль химика по имени Уолтер Уайт. Кстати, ему пришлось самостоятельно проводить химические процессы в сериале, которые показали ему перед съемками химики. Однако, не только эта роль сделала Брайана популярным, но и такие фильмы, как:

1+1

Почему он?

Спасти рядового Райана

Годзилла

Как я встретил вашу маму

Секретные материалы

Что касается личной жизни, то сегодня Брайан Крэнстон женат и имеет одного ребенка.

Брайан Крэнстон в сериале "Во все тяжкие" и сегодня. Фото: коллаж Новини.LIVE

Аарон Пол

Первым, но достаточно большим скачком в карьере Аарона Пола, сыгравшего Джесси Пинкмена, стала роль в фильме "Миссия невыполнима 3". Однако, сейчас актер известен не только по этим ролям. В его фильмографии есть еще такие картины, как:

Полтора шпиона

Черное зеркало

Хулиган

Лучше звоните Солу

Сегодня американский актер женат и имеет ребенка.

Аарон Пол в роли Джесси Пинкмена и сейчас. Фото: коллаж Новини.LIVE

Анна Ганн

Благодаря невероятно сыгранной роли Скайлер Уайт в сериале "Во все тяжкие" американская актриса получила награду за лучшую женскую роль второго плана, а впоследствии — за главную роль. Сейчас зрители могут узнать Анну Ганн по таким фильмам, как:

Дедвуд

Чудо на Гудзоне

Грейспойнт

Акции

Сегодня американская актриса разведена и имеет двоих детей от бывшего брака.

Анна Ганн в сериале "Во все тяжкие" и 15 лет спустя. Фото: коллаж Новини.LIVE

Дин Норрис

Глядя на внешность актера, можно заметить, что он выглядит довольно брутально, из-за чего его, собственно, и пригласили играть агента Хэнка. Сейчас Дина Норриса можно узнать по таким фильмам, как:

Под куполом

Терминатор

Вспомнить все

Звездный десант

Интересным фактом является то, что американский актер с детства страдает от хромоты, впрочем, она совсем не мешает его профессиональной деятельности. Сегодня Дин Норрис женат на адвокате, с которой воспитывает пятерых детей.

Дин Норрис в драме "Во все тяжкие" и сегодня. Фото: коллаж Новини.LIVE

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