Какими стали герои культовой драмы Во все тяжкие за 15 лет — фото

Что изменилось в жизни звезд драмы "Во все тяжкие" за 15 лет
Американская телевизионная драма "Во все тяжкие" впервые вышла на телеэкраны еще в 2009 году, получив сразу любовь зрителей и положительные отзывы кинокритиков. Актеры, сыгравшие главные роли в этом сериале, стали очень успешными.
Новини.LIVE предлагает посмотреть, как за 15 лет изменились актеры драмы "Во все тяжкие".
Брайан Крэнстон
Американский актер стал очень популярен после того, как сыграл роль химика по имени Уолтер Уайт. Кстати, ему пришлось самостоятельно проводить химические процессы в сериале, которые показали ему перед съемками химики. Однако, не только эта роль сделала Брайана популярным, но и такие фильмы, как:
- 1+1
- Почему он?
- Спасти рядового Райана
- Годзилла
- Как я встретил вашу маму
- Секретные материалы
Что касается личной жизни, то сегодня Брайан Крэнстон женат и имеет одного ребенка.
Аарон Пол
Первым, но достаточно большим скачком в карьере Аарона Пола, сыгравшего Джесси Пинкмена, стала роль в фильме "Миссия невыполнима 3". Однако, сейчас актер известен не только по этим ролям. В его фильмографии есть еще такие картины, как:
- Полтора шпиона
- Черное зеркало
- Хулиган
- Лучше звоните Солу
Сегодня американский актер женат и имеет ребенка.
Анна Ганн
Благодаря невероятно сыгранной роли Скайлер Уайт в сериале "Во все тяжкие" американская актриса получила награду за лучшую женскую роль второго плана, а впоследствии — за главную роль. Сейчас зрители могут узнать Анну Ганн по таким фильмам, как:
- Дедвуд
- Чудо на Гудзоне
- Грейспойнт
- Акции
Сегодня американская актриса разведена и имеет двоих детей от бывшего брака.
Дин Норрис
Глядя на внешность актера, можно заметить, что он выглядит довольно брутально, из-за чего его, собственно, и пригласили играть агента Хэнка. Сейчас Дина Норриса можно узнать по таким фильмам, как:
- Под куполом
- Терминатор
- Вспомнить все
- Звездный десант
Интересным фактом является то, что американский актер с детства страдает от хромоты, впрочем, она совсем не мешает его профессиональной деятельности. Сегодня Дин Норрис женат на адвокате, с которой воспитывает пятерых детей.
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