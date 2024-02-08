Якими стали герої культової драми Пуститися берега за 15 років — фото тоді і зараз

Кадр з першого сезону американської драми "Пуститися берега". Фото: Pinterest

Американська телевізійна драма "Пуститися берега" вперше вийшла на телеекрани ще у 2009 році, отримавши одразу любов глядачів і позитивні відгуки кінокритиків. Актори, які зіграли головні ролі в цьому серіалі, стали дуже успішними.

Новини.LIVE пропонує подивитися, як за 15 років змінилися актори драми "Пуститися берега".

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Браян Кренстон

Американський актор став дуже популярним після того, як зіграв роль хіміка на ім’я Волтер Вайт. До речі, йому довелося самостійно проводити хімічні процеси в серіалі, які йому показали перед зйомками хіміки. Проте, не тільки ця роль зробила Браяна популярним, а ще й такі фільми, як:

1+1

Чому він?

Врятувати рядового Райана

Годзилла

Як я зустрів вашу маму

Секретні матеріали

Що стосується особистого життя, то сьогодні Браян Кренстон одружений і має одну дитину.

Браян Кренстон у серіалі "Пуститися берега" і сьогодні. Фото: колаж Новини.LIVE

Аарон Пол

Першим, але досить великим стрибком у кар’єрі Аарона Пола, який зіграв Джессі Пінкмена, стала роль у фільмі "Місія нездійсненна 3". Проте, зараз актор відомий не тільки за цими ролями. В його фільмографії є ще такі картини, як:

Півтора шпіона

Чорне дзеркало

Хуліган

Краще дзвоніть Солу

Сьогодні американський актор одружений і має дитину.

Аарон Пол у ролі Джессі Пінкмена і зараз. Фото: колаж Новини.LIVE

Анна Ганн

Завдяки неймовірно зіграній ролі Скайлер Вайт у серіалі "Пуститися берега" американська акторка отримала нагороду за кращу жіночу роль другого плану, а згодом — за головну роль. Зараз глядачі можуть впізнати Анну Ганн за такими фільмами, як:

Дедвуд

Чудо на Гудзоні

Грейспойнт

Акції

Сьогодні американська акторка розлучена і має двох дітей від колишнього шлюбу.

Анна Ганн у серіалі "Пуститися берега" і 15 років потому. Фото: колаж Новини.LIVE

Дін Норріс

Дивлячись на зовнішність актора, можна помітити, що він має досить брутальний вигляд, через що його, власне, і запросили грати агента Хенка. Зараз Діна Норріса можна впізнати за такими фільмами, як:

Під куполом

Термінатор

Згадати все

Зірковий десант

Цікавим фактом є те, що американський актор з дитинства страждає від кульгавості, втім, вона зовсім не заважає його професійній діяльності. Сьогодні Дін Норріс одружений з адвокаткою, з якою виховує п’ятьох дітей.

Дін Норріс у драмі "Пуститися берега" і сьогодні. Фото: колаж Новини.LIVE

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