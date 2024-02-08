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Що змінилося в житті зірок драми "Пуститися берега" за 15 років

8 лютого 2024 21:18
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Якими стали герої культової драми Пуститися берега за 15 років — фото тоді і зараз
Кадр з першого сезону американської драми "Пуститися берега". Фото: Pinterest
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Американська телевізійна драма "Пуститися берега" вперше вийшла на телеекрани ще у 2009 році, отримавши одразу любов глядачів і позитивні відгуки кінокритиків. Актори, які зіграли головні ролі в цьому серіалі, стали дуже успішними.

Новини.LIVE пропонує подивитися, як за 15 років змінилися актори драми "Пуститися берега".

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Браян Кренстон

Американський актор став дуже популярним після того, як зіграв роль хіміка на ім’я Волтер Вайт. До речі, йому довелося самостійно проводити хімічні процеси в серіалі, які йому показали перед зйомками хіміки. Проте, не тільки ця роль зробила Браяна популярним, а ще й такі фільми, як:

  • 1+1
  • Чому він?
  • Врятувати рядового Райана
  • Годзилла
  • Як я зустрів вашу маму
  • Секретні матеріали

Що стосується особистого життя, то сьогодні Браян Кренстон одружений і має одну дитину.

Брайан Крэнстон
Браян Кренстон у серіалі "Пуститися берега" і сьогодні. Фото: колаж Новини.LIVE

Аарон Пол

Першим, але досить великим стрибком у кар’єрі Аарона Пола, який зіграв Джессі Пінкмена, стала роль у фільмі "Місія нездійсненна 3". Проте, зараз актор відомий не тільки за цими ролями. В його фільмографії є ще такі картини, як:

  • Півтора шпіона
  • Чорне дзеркало
  • Хуліган
  • Краще дзвоніть Солу

Сьогодні американський актор одружений і має дитину.

Аарон Пол
Аарон Пол у ролі Джессі Пінкмена і зараз. Фото: колаж Новини.LIVE

Анна Ганн

Завдяки неймовірно зіграній ролі Скайлер Вайт у серіалі "Пуститися берега" американська акторка отримала нагороду за кращу жіночу роль другого плану, а згодом — за головну роль. Зараз глядачі можуть впізнати Анну Ганн за такими фільмами, як:

  • Дедвуд
  • Чудо на Гудзоні
  • Грейспойнт
  • Акції

Сьогодні американська акторка розлучена і має двох дітей від колишнього шлюбу.

Анна Ганн
Анна Ганн у серіалі "Пуститися берега" і 15 років потому. Фото: колаж Новини.LIVE

Дін Норріс

Дивлячись на зовнішність актора, можна помітити, що він має досить брутальний вигляд, через що його, власне, і запросили грати агента Хенка. Зараз Діна Норріса можна впізнати за такими фільмами, як:

  • Під куполом
  • Термінатор
  • Згадати все
  • Зірковий десант

Цікавим фактом є те, що американський актор з дитинства страждає від кульгавості, втім, вона зовсім не заважає його професійній діяльності. Сьогодні Дін Норріс одружений з адвокаткою, з якою виховує п’ятьох дітей. 

Дин Норрис
Дін Норріс у драмі "Пуститися берега" і сьогодні. Фото: колаж Новини.LIVE

Нагадаємо, ми писали про те, як змінилися актори серіалу "Твін Пікс" за 34 роки. 

Раніше ми розповідали про те, якими стали актори відомого телесеріалу "Шерлок Холмс" за 14 років. 

Також ми повідомляли про те, що відбулося в житті головних персонажів телесеріалу "Клон" за 23 роки. 

кіно
серіал
актори
"Пуститися берега"

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