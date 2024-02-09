Похудела на 18 килограммов Агилера ошеломила тонкой талией в корсете

Певица Кристина Агилера. Фото: Reuters

Певица Кристина Агилера продемонстрировала свою стройную фигуру во время концерта в Лас-Вегасе. Звезда вышла на сцену в трико с декольте и корсетом.

Об этом пишет Daily Mail.

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На сцене звезда примеряла несколько гламурных образов, каждый из которых подчеркивал ее новые формы. Ранее она говорила, что "ненавидит быть очень худой" и начала воспринимать и "любить свою новую фигуру". Ее секрет состоит в том, что она придерживается здоровой, сбалансированной диеты и строгому режиму физических упражнений. Когда она родила своего сына Макса, которому сейчас 15 лет, в 2008 году, она значительно набрала вес.

Кристина Агилера. Фото: Day Dreams Media/Instagram

Кристина Агилера. Фото: Day Dreams Media/Instagram

Через два года она начала худеть ради роли в фильме Бурлеск 2010 года. Однако в том же году ее вес снова увеличился при разводе с композитором Джорданом Бретменом.

Сейчас у Агилеры девятилетняя дочь Саммер от ее давнего жениха Мэтью Ратлера. После рождения сына она похудела на 18 килограммов, ограничив ежедневное потребление пищи до 1600 калорий. В рамках своего рациона она ежедневно употребляет яркие фрукты и овощи.

Агилера отказалась от диеты и сейчас сосредотачивается на правильном питании. Вместо того чтобы ограничивать себя, она пытается потреблять больше целостной пищи и меньше сладких снеков. Кроме сбалансированной диеты, она любит оставаться очень активной и выполнять разнообразные тренировки, чтобы поддерживать себя в форме.

Кристина Агилера в 2011 году. Фото: FilmMagic

Артистка увлекается йогой, боксом, силовыми тренировками, а также кардио упражнениями и тренируется от двух до пяти раз в неделю.

"Я прошла через свои взлеты и падения. Я прошел сквозь целый ряд вещей в этом бизнесе. Была слишком худой, слишком полной. Меня критиковали. Этот шум я автоматически блокирую. Я люблю свое тело. Мой парень любит мое тело", — рассказала звезда.

Она отметила, что тоже перестала взвешиваться и перестала ограничивать себя.

"Когда я работала над фильмом "Бурлеск", я настолько похудела, что стала слишком худой. Я не взвешиваюсь — все зависит от того, как я себя чувствую в одежде. То, что хорошо смотрится на одном человеке, может не смотреться хорошо на другом типе фигуры", — добавила она.

Напомним, Кристина Агилера снялась в обрез бурлес-дивы.

Ранее Агилера устроила стильную фотосессию в глянце.