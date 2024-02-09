Похудела на 18 килограммов Агилера ошеломила тонкой талией в корсете

Похудевшая на 18 килограммов Агилера ошеломила тонкой талией в корсете
Певица Кристина Агилера продемонстрировала свою стройную фигуру во время концерта в Лас-Вегасе. Звезда вышла на сцену в трико с декольте и корсетом.
Об этом пишет Daily Mail.
Агилера похудела на 18 килограммов
На сцене звезда примеряла несколько гламурных образов, каждый из которых подчеркивал ее новые формы. Ранее она говорила, что "ненавидит быть очень худой" и начала воспринимать и "любить свою новую фигуру". Ее секрет состоит в том, что она придерживается здоровой, сбалансированной диеты и строгому режиму физических упражнений. Когда она родила своего сына Макса, которому сейчас 15 лет, в 2008 году, она значительно набрала вес.
Через два года она начала худеть ради роли в фильме Бурлеск 2010 года. Однако в том же году ее вес снова увеличился при разводе с композитором Джорданом Бретменом.
Сейчас у Агилеры девятилетняя дочь Саммер от ее давнего жениха Мэтью Ратлера. После рождения сына она похудела на 18 килограммов, ограничив ежедневное потребление пищи до 1600 калорий. В рамках своего рациона она ежедневно употребляет яркие фрукты и овощи.
Агилера отказалась от диеты и сейчас сосредотачивается на правильном питании. Вместо того чтобы ограничивать себя, она пытается потреблять больше целостной пищи и меньше сладких снеков. Кроме сбалансированной диеты, она любит оставаться очень активной и выполнять разнообразные тренировки, чтобы поддерживать себя в форме.
Артистка увлекается йогой, боксом, силовыми тренировками, а также кардио упражнениями и тренируется от двух до пяти раз в неделю.
"Я прошла через свои взлеты и падения. Я прошел сквозь целый ряд вещей в этом бизнесе. Была слишком худой, слишком полной. Меня критиковали. Этот шум я автоматически блокирую. Я люблю свое тело. Мой парень любит мое тело", — рассказала звезда.
Она отметила, что тоже перестала взвешиваться и перестала ограничивать себя.
"Когда я работала над фильмом "Бурлеск", я настолько похудела, что стала слишком худой. Я не взвешиваюсь — все зависит от того, как я себя чувствую в одежде. То, что хорошо смотрится на одном человеке, может не смотреться хорошо на другом типе фигуры", — добавила она.
Напомним, Кристина Агилера снялась в обрез бурлес-дивы.
Ранее Агилера устроила стильную фотосессию в глянце.
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