Схудла на 18 кілограмів Агілера приголомшила тонкою талією у корсеті

Співачка Крістіна Агілера. Фото: Reuters

Співачка Крістіна Агілера продемонструвала свою струнку фігуру під час концерту в Лас-Вегасі. Зірка вийшла на сцену у трико з з декольте та корсетом.

Про це пише Daily Mail.

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На сцені зірка приміряла декілька гламурних образів, кожний з яких підкреслював її нові форми. Раніше вона говорила, що "ненавидить бути надзвичайно худою" і почала сприймати та "любити свою нову фігуру". Її секрет полягає в тому, що вона дотримується здорової, збалансованій дієти та суворому режиму фізичних вправ. Коли вона народила свого сина Макса, якому зараз 15 років, у 2008 році, вона значна набрала вагу.

Крістіна Агілера. Фото: Day Dreams Media/Instagram

Крістіна Агілера. Фото: Day Dreams Media/Instagram

Через два роки вона почала худнути заради ролі у фільмі "Бурлеск" 2010 року. Однак того ж року її вага знову збільшилася під час розлучення з композитором Джорданом Бретменом.

Зараз Агілера має дев’ятирічну дочку Саммер зі своїм давнім нареченим, Метью Ратлером. Після народження сина вона схудла на 18 кілограмів, обмеживши щоденне споживання їжі до 1600 калорій. У рамках свого раціону вона щодня споживає яскраві фрукти та овочі.

Агілера відмовилася від дієти і зараз зосереджується на правильному харчуванні. Замість того, щоб обмежувати себе, вона намагається споживати більше цілісної їжі та менше солодких закусок. Окрім збалансованої дієти, вона також любить залишатися дуже активною та виконувати різноманітні тренування, щоб підтримувати себе у формі.

Крістіна Агілера у 2011 році. Фото: FilmMagic

Артистка захоплюється йогою, боксом, силовими тренуваннями, а також кардіо вправами і тренується від двох до п’яти разів на тиждень.

"Я пройшла через свої злети й падіння. Я пройшов крізь цілу низку речей у цьому бізнесі. Була занадто худою, занадто гладкою. Мене критикували. Цей шум я автоматично блокую. Я люблю своє тіло. Мій хлопець любить моє тіло", — розповіла зірка.

Вона зазначила, що також перестала зважуватися і перестала обмежувати себе.

"Коли я працювала над фільмом "Бурлеск", я настільки схудла, що стала занадто худою. Я не зважуюсь — усе залежить від того, як я себе почуваю в одязі. Те, що добре виглядає на одній людині, може не виглядати добре на іншому типі фігури", — додала вона.

Нагадаємо, Крістіна Агілера знялась в обріз бурлес-діви.

Раніше Агілера влаштувала стильну фотосесію у глянці.