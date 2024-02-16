Джерри Хейл рассказала о подготовке к Евровидению - эксклюзивные подробности

Певица Jerry Heil, которая будет представлять Украину на "Евровидении-2024". Фото: пресс-служба Алана Бадоева

Представлять Украину на "Евровидении-2024" поедут Jerry Heil и Alyona Alyona с песней Teresa & Maria. Этот трек хоть и становится популярным в Европе, в Украине он получил волну хейта, как из-за использования образа матери Терезы, так и из-за денег на сам конкурс в условиях войны.

Что об этом думает сама Jerry Heil, как готовится к "Евровидению" и о чем действительно поет — в эксклюзивном материале Новини.LIVE.

— Имели ли вы чувство и уверенность, что вы победите в Нацотборе?

— В прошлом году в песне, которую я исполняла, были слова — не верю, а знаю. И вот эта установка очень помогает. Для того чтобы что-то сделать надо быть максимально уверенным. В этом мне помогает моя команда, помогла Алена. Мы взаимодействовали, чтобы друг друга наполнять этим чувством.

— С каким ощущением готовитесь?

— У нас есть супер цель. Нам нужно привести в Украину инвестиции, сделать так, чтобы украинскую культуру слышали. Чтобы Украину слушали в Европе, чтобы наша музыка была в иностранных плейлистах. И эта цель выполнима, это абсолютно возможно. Просто пришло время и мы едем это делать.

— Хейт, что деньги во время войны выделяют на "Евровидение". Как вы объясняете зрителям, почему это нужно?

— Потому что культурная дипломатия — это самая мягкая и изящная из всех сил, которые только могут быть. Это играло решающую роль во многих исторических событиях. В 70-х годах прошлого века Апартеид в Южной Африке, когда разделялся на расы, этот режим изменился именно потому, что были культурные представители от Африки в Америке.

Была такая Мириам Макеба, которая пела африканские песни в штатах, и они начали давить на свое управление в Америке, а то уже на управление в Южной Африке. Это привело к изменению режима и уровня жизни.

Победители Нацотбора на "Евровидение". Фото: из открытых источников

Я могу приводить пример, как участие наших ребят в прошлом и позапрошлом годах помогли. Как Kalush Orchestra продали за миллион долларов кубок, потом свою панаму. Кроме того, я хочу объяснить, что 11 млн грн были потрачены на шоу, а не на нас с Аленой.

— Много негативных комментариев по поводу Матери-Терезы. Предлагали ли вам кто-нибудь из команды изменить текст песни?

— Кто-то предлагает. А аудитория в Европе кайфует. Это зависит от страны и как туда проникла пропаганда или информация о какой-то закулисной жизни Терезы. Но мы точно знаем, что когда ты кого-то называешь мать Тереза, значит это хороший человек. Мы употребили как символ. Эта песня о любви, единении, добре. Эти два имени это символизируют.

— Началась ли подготовка к "Евровидению" и что изменится — костюмы, текст песни? Возможно, с чем-то и уже не согласны?

— Мы поменяем все костюмы, все строчки песни, имена свои (шутит. — Ред.). Мы будем очень много работать над этим. В победе заинтересованы все. Очень хочется поблагодарить тех, кто слушает эту песню, потому что вы своими просмотрами сделали так, что эта песня уже в Европейских чартах, в Финляндии, Словении, Польше, Чехии. Я уверена, что это точка историческая для украинской музыки, когда украинцы за границей могут сделать так, чтобы украинскую музыку там начали слушать.

— Как вы думаете, как люди ощущают вашу песню?

— Общее мнение, которое я об этой песне ловлю, что она будто исцеляет, успокаивает, дает ощущение добра.

Напомним, молодая украинская певица и блогер Jerry Heil показала новое совместное видео со своей подругой, репером Alyona Alyona. Популярные артистки поразили поклонников живым исполнением песни для конкурса "Евровидение" и анонсировали тур по городам Украины.

Ранее мы писали, что молодая украинская певица Jerry Heil стала членом жюри международного европейского конкурса.

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