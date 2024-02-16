Джеррі Хейл розповіла про підготовку до Євробачення - ексклюзивні подробиці

Співачка Jerry Heil, яка представлятиме Україну на "Євробаченні-2024". Фото: пресслужба Алана Бадоєва

Представляти Україну на "Євробаченні-2024" поїдуть Jerry Heil та Alyona Alyona з піснею Teresa & Maria. Цей трек хоч і стає популярним в Європі, в Україні він отримав хвилю хейту, як і через використання образу матері Терези, так і через гроші на сам конкурс в умовах війни.

Що про це думає сама Jerry Heil, як готується до "Євробачення" і про що насправді співає — в ексклюзивному матеріалі Новини.LIVE.

— Чи мали ви відчуття і впевненість, що переможете в Нацвідборі?

— В минулому році у пісні, яку я виконувала, були слова — не вірю, а знаю. І ось ця установка дуже допомагає. Для того, щоб щось зробити треба бути максимально впевненим. В цьому мені допомагає моя команда, допомогла Альона. Ми взаємодіяли, щоб одна одну наповнювати цим відчуттям.

— З яким відчуттям готуєтесь?

— У нас є супер ціль. Нам треба привести в Україну інвестиції, зробити так, щоб українську культуру чули. Щоб Україну слухали в Європі, щоб наша музика була в іноземних плейлистах. І ця мета здійсненна, це абсолютно можливо. Просто настав для цього час і ми їдемо це робити.

— Хейт, що гроші під час війни виділяють на "Євробачення". Як ви пояснюєте глядачам, чому це потрібно?

— Тому що культурна дипломатія — найм'якша і найвитонченіша з усіх сил, які тільки можуть бути. Це мало вирішальну роль у багатьох історичних подіях. В 70-х роках минулого століття Апартеїд у Південній Африці, коли розділяли на раси, цей режим змінився саме тому, що були культурні представники від Африки в Америці.

Була така Міріам Макеба, яка співала африканські пісні в штатах, і вони почали тиснути на своє управління в Америці, а те вже на управління в Південній Африці. Це призвело до зміни режиму і рівня життя.

Переможці Нацвідбору на "Євробачення". Фото: з відкритих джерел

Я можу наводити приклад, як участь наших хлопців в минулому і позаминулому роках допомогли. Як Kalush Orchestra продали за мільйон доларів кубок, потім свою панаму. Окрім того, я хочу пояснити, що 11 млн грн були втрачені на шоу, а не на нас з Альоною.

— Багато негативних коментарів щодо матері Терези. Чи пропонували вам хтось з команди змінити текст пісні?

— Хтось пропонує. А аудиторія в Європі кайфує. Це залежить від країни і як туди проникла пропаганда чи інформація про якесь закулісне життя Терези. Але ми точно знаємо, що коли ти когось називаєш матір Тереза, то це означає, що це добра людина. Ми вжили як символ. Ця пісня про любов, єднання, добро. Ці два імені це символізують.

— Чи почалася підготовка до "Євробачення" і що зміниться — костюми, текст пісні? Можливо, з чимось ви вже не погоджуєтесь?

— Ми поміняємо всі костюми, всі рядки пісні, імена свої (жартує. — Ред.). Ми будемо дуже багато працювати над цим. У перемозі зацікавлені всі. Дуже хочеться подякувати тим, хто слухає цю пісню, бо ви своїми переглядами зробили так, що ця пісня вже в Європейських чартах, в Фінляндії, Словенії, в Польщі, Чехії. Я впевнена, що це та точка історична для української музики, коли українці за кордоном можуть зробити так, щоб українську музику там почали слухати.

— Як ви думаєте, як люди відчувають вашу пісню?

— Загальна думка, яку я про цю пісню ловлю, що вона ніби зцілює, заспокоює, дає відчуття добра.

Нагадаємо, молода українська співачка і блогерка Jerry Heil показала нове спільне відео зі своєю подругою, реперкою Alyona Alyona. Популярні артистки вразили шанувальників живим виконанням пісні для конкурсу "Євробачення" й анонсували тур містами України.

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