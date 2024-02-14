Настоящий Индиана Джонс - Виктория Бекхэм забавно призналась в любви своему мужу-ковбой

Дизайнер Виктория Бекхэм с супругом, футболистом Дэвидом Бекхэмом. Фото: Reuters

Дизайнер Виктория Бекхэм опубликовала фотографию супруга Дэвида в образе ковбоя. Также жена футболиста призналась ему в любви.

Соответствующий пост дизайнер опубликовала в своих социальных сетях.

Читайте также:

Виктория Бекхэм показала супруга с неизвестной стороны

На видео, которым поделилась Виктория, супруг под музыку из фильма "Индиана Джонс", поражает трюками в ковбойской шляпе. Пост дизайнер сделала по случаю Дня влюбленных.

"С Днем Святого Валентина, ковбой, тебя очень люблю!! Целую", — подписала видео супруга Бекхэма.

Дэвид Бекхэм тоже поздравил возлюбленную: "С праздником Валентина удивительную супругу, маму и лучшего друга. Я люблю тебя".

Фото Дэвид выставил с их с супругой отдыха. На снимке они целуются на закате.

В июле Дэвид и Виктория собираются отметить 25-ю годовщину свадьбы. Пара связала себя узами брака на потрясающей церемнии стоимость в 750 000 фунтов стерлингов во дворце в Ирландии, укомплектованном легендарными тронами. Виктория была в платье от Vera Wang.

У футболиста уже более 60 татуировок, многие из которых посвящены близким, среди которых и супруге-модельеру. У него на среднем пальце левой руки написано "Роскошная" (Posh), намекающая на прозвище Виктории в Spice Girls. У него также есть латинская фраза "Ut Amem Et Foveam" (То, что я люблю и чем дорожу), написанная под именем Виктории на левой руке.

Напомним, супруга Тимура Мирошниченко поздравила его с годовщиной.

Ранее Пэрис Хилтон нежно поздравила сына с днем рождения.