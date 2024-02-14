Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Super arrow Справжній Індіана Джонс — Вікторія Бекхем кумедно зізналася у коханні своєму чоловіку-ковбою arrow

Справжній Індіана Джонс — Вікторія Бекхем кумедно зізналася у коханні своєму чоловіку-ковбою

14 лютого 2024 11:48
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Справжній Індіана Джонс — Вікторія Бекхем кумедно зізналася у коханні своєму чоловіку-ковбою
Дизайнерка Вікторія Бекхем з чоловіком, футболістом Девідом Бекхемом. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Дизайнерка Вікторія Бекхем опублікувала фотографію чоловіка Девіда в образі ковбоя. Також дружина футболіста зізналася йому у коханні.

Відповідний допис дизайнерка опублікувала у своїх соціальних мережах.

Читайте також:

Вікторія Бекхем показала чоловіка з невідомого боку

На відео, яким поділилася Вікторія, чоловік під музику з фільму "Індіана Джонс" вражає трюками у ковбойському капелюсі. Допис дизайнерка зробила з нагоди Дня закоханих.

 

"З Днем святого Валентина, ковбой, тебе дуже люблю!! Цілую", — підписала відео дружина Бекхема.

Девід Бекхем теж привітав кохану: "Зі святом Валентина дивовижну дружину, маму та найкращого друга. Я люблю тебе".

Фото Девід виставив з їхнього з дружиною відпочинку. На знімку вони цілуються на заході сонця.

 

У липні Девід і Вікторія збираються відзначити 25-ту річницю весілля. Пара пов’язала себе узами шлюбу на приголомшливій церемонії вартістю 750 000 фунтів стерлінгів в палаці в Ірландії, укомплектованому легендарними тронами. Вікторія була у сукні від Vera Wang.

У футболіста вже понад 60 татуювань, багато з яких присвячені близтким, серед яких й дружині-модельєру. У нього на середньому пальці лівої руки написано "Розкішна" (Posh), що натякає на прізвисько Вікторії у Spice Girls. Він також має фразу латинською Ut Amem Et Foveam (Та, що я кохаю і чим дорожу), написану під іменем Вікторії на лівій руці.

Нагадаємо, дружина Тімура Мірошниченка привітала його з річницею. 

Раніше Періс Гілтон ніжно привітала сина з днем народження.

Девід Бекхем
Вікторія Бекхем
закордонні зірки
День Святого Валентина

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

8 лютого 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету у лютому

Актуальне по темі