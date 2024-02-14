Справжній Індіана Джонс — Вікторія Бекхем кумедно зізналася у коханні своєму чоловіку-ковбою

Дизайнерка Вікторія Бекхем з чоловіком, футболістом Девідом Бекхемом. Фото: Reuters

Дизайнерка Вікторія Бекхем опублікувала фотографію чоловіка Девіда в образі ковбоя. Також дружина футболіста зізналася йому у коханні.

Відповідний допис дизайнерка опублікувала у своїх соціальних мережах.

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На відео, яким поділилася Вікторія, чоловік під музику з фільму "Індіана Джонс" вражає трюками у ковбойському капелюсі. Допис дизайнерка зробила з нагоди Дня закоханих.

"З Днем святого Валентина, ковбой, тебе дуже люблю!! Цілую", — підписала відео дружина Бекхема.

Девід Бекхем теж привітав кохану: "Зі святом Валентина дивовижну дружину, маму та найкращого друга. Я люблю тебе".

Фото Девід виставив з їхнього з дружиною відпочинку. На знімку вони цілуються на заході сонця.

У липні Девід і Вікторія збираються відзначити 25-ту річницю весілля. Пара пов’язала себе узами шлюбу на приголомшливій церемонії вартістю 750 000 фунтів стерлінгів в палаці в Ірландії, укомплектованому легендарними тронами. Вікторія була у сукні від Vera Wang.

У футболіста вже понад 60 татуювань, багато з яких присвячені близтким, серед яких й дружині-модельєру. У нього на середньому пальці лівої руки написано "Розкішна" (Posh), що натякає на прізвисько Вікторії у Spice Girls. Він також має фразу латинською Ut Amem Et Foveam (Та, що я кохаю і чим дорожу), написану під іменем Вікторії на лівій руці.

Нагадаємо, дружина Тімура Мірошниченка привітала його з річницею.

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