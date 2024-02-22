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Стильная Анджелина Джоли превратилась в эффектную блондинку

22 февраля 2024 13:19
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Стильная Анджелина Джоли превратилась в эффектную блондинку
Актриса Анджелина Джоли. Фото: instagram.com/angelinajolie/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актриса Анджелина Джоли дебютировала с новым цветом волос. 48-летняя актриса и активистка стала блондинкой.

Об этом пишет Daily Mail.

Анджелина Джоли похвасталась новым имиджем

Звезда шла по улице с распущенными волосами. Глаза актрисы были закрыты большими очками в черной оправе. Она была одета в белую рубашку с круглым вырезом, черные брюки и черные ботинки. Дополнила образ двубортным черным шерстяным пальто и большой черной кожаной сумкой. Знаменитость заметили, когда она направлялась в роскошный черный внедорожник, выходя из своего магазина Atelier Jolie.

 

Актриса Анджелина Джоли. Фото: BACKGRID
Актриса Анджелина Джоли. Фото: BACKGRID

 

Актриса Анджелина Джоли. Фото: BACKGRID
Актриса Анджелина Джоли. Фото: BACKGRID

 

Помимо возвращения на киноэкран в этом году с долгожданным биографическим фильмом "Мария", Джоли снова озвучит роль Мастера Тигрицы в анимационном продолжении "Кунг-фу Панда 4". Она также работает над бродвейской музыкальной адаптацией The Outsiders.

Анджелина Джоли является мамой Мэддокса, 22, Пакса, 20, Захары, 18, которых усыновила. У нее также есть трое биологических детей от Брэда Питта — 17-летняя Шайло и 15-летние близнецы Нокс и Вивьен.

Джоли и Питт познакомились на съемках фильма "Мистер и миссис Смит" в 2005 году, когда он еще был женат на Дженнифер Энистон.

Их сказочный роман распался в 2016 году, и пара, когда-то известная как "Бранджелина", с тех пор втянута в острые судебные баталии. В 2019 году они развелись.

Напомним, Рассел Кроу изменился до неузнаваемости.

Ранее Брэда Питта заподозрили в пластической операции.

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