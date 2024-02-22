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Стильна Анджеліна Джолі перетворилась на ефектну білявку

22 лютого 2024 13:19
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Стильна Анджеліна Джолі перетворилась на ефектну білявку
Акторка Анджеліна Джолі. Фото: instagram.com/angelinajolie/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Акторка Анджеліна Джолі дебютувала з новим кольором волосся. 48-річна актриса та активістка стала білявкою.

Про це пише Daily Mail.

Анджеліна Джолі похизувалась новим іміджом

Зірка йшла вулицею з розпущеним волоссям. Очі акторки були закриті великими окулярами в чорній оправі. Вона була одягнена в білу сорочку з круглим вирізом, чорні брюки та чорні черевики. Доповнила образ двобортним чорним вовняним пальто і великою чорною шкіряною сумкою. Знаменитість помітили, коли вона прямувала в розкішний чорний позашляховик, коли виходила зі свого магазину Atelier Jolie.

 

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: BACKGRID
Акторка Анджеліна Джолі. Фото: BACKGRID

 

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: BACKGRID
Акторка Анджеліна Джолі. Фото: BACKGRID

 

Окрім повернення на кіноекран цього року з довгоочікуваним біографічним фільмом "Марія", Джолі знову озвучить роль Майстера Тигриці в анімаційному продовженні "Кунг-фу Панда 4". Вона також працює над бродвейською музичною адаптацією The Outsiders.

Анджеліна Джолі є мамою Меддокса, 22, Пакса, 20, Захари, 18, яких усиновила. У неї також є троє біологічних дітей, яких вона виховує з Бредом Піттом — 17-річна Шайло та 15-річні близнюки Нокс і Вів’єн.

Джолі та Пітт познайомилися на зйомках фільму "Містер і місіс Сміт" у 2005 році, коли він ще був одружений з Дженніфер Еністон.

Їхній казковий роман розпався в 2016 році, і пара, колись відома як "Бранджеліна", з тих часів втягнута в гострі судові баталії. У 2019 році вони розлучилися.

Нагадаємо, Рассел Кроу змінився до невпізнаваності.

Раніше Бреда Пітта запідозрили у пластичній операції.

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