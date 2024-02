Супербоул — вспоминаем самые яркие выступления в истории главного спортивного события года

Майкл Джексон выступает на Супербоуле 1993 года. Фото: Associated Press

Супербоул — это финал сезона Национальной футбольной лиги, главного чемпионата по американскому футболу в США. Однако это не только спортивное событие, но и настоящее шоу, где выступают звезды мирового уровня. Хедлайнером музыкального шоу, который состоится в перерыве Супербоула-2024, станет американский певец Ашер.

Новини.LIVE расскажет о выступлениях на Супербоуле других знаменитостей, которые происходили еще с 90-х годов прошлого века и вошли в историю

История перформансов артистов

Долгое время до начала 1990-х годов в шоу во время перерыва Супербоула принимали участие только оркестры университетов, команды по тренировкам и другие творческие ансамбли. Начиная с 1991 года в шоу стали выступать знаменитости.

Майкл Джексон (1993)

Для шоу поп-короля в центре поля построили специальную сцену-трансформер, а двойники Джексона поочередно появлялись на двух огромных экранах, располагавшихся на диаметрально противоположных концах стадиона. Певец выпрыгнул на сцену из потайного отделения под платформой и совершил несколько фирменных движений.

Джексон исполнил попурри своих хитов: Jam, Billie Jean, Black или White, We Are the World (с хором из более трех тысяч детей) и Heal the World. После колоссального успеха руководство НФЛ больше не сомневалось в перспективе музыкальных номеров в перерыве.

Мадонна (2012)

Для своего выступления поп-королева заказала костюмы Givenchy Haute Couture. Вся стилистика сценических образов напоминала о древних Египте и Греции. Известный кутюрье и лучший шляпник мира того времени, Филипп Трейси, создал для Мадонны головной убор.

"За все мое 25-летнее пребывание в шоу-бизнесе я никогда так тщательно и усердно не была сконцентрирована на деталях шоу, как во время подготовки к Супербоулу", — рассказывала тогда певица.

Мадонна исполнила попурри своих хитов перед 70-тысячной аудиторией болельщиков на стадионе и многомиллионной телеаудиторией. Премьера новой песни Give Me All Your Luvin тогда произвела настоящий фурор.

Леди Гага (2017)

Эпатажная исполнительница предстала перед зрителями в серебристом боде на крыше сцены, а позади нее сияли звезды. Леди Гага эффектно спустилась с большой высоты к зрителям. Артистка исполнила сразу несколько своих хитов, таких как Poker Face, Born This Way, Telephone, Just dance и многие другие.

Во время исполнения лирического трека Million Reasons Леди Гага передала поздравления своим родителям, а затем спустилась к зрителям и пожала им руки. Завершила свой феерический перформанс артистка песней Bad romance, представленной в рок-версии. Зал разразился громкими аплодисментами, певица бросила микрофон и скрылась со сцены с мячом в руках.

Джей Ло и Шакира (2020)

Это выступление стало последним перед масштабной пандемией COVID-19. Первая половина перформанса досталась колумбийской певице Шакире. Она зажигала в красной юбке и топе. Все изделия были расшиты бисером, бахромой и пайетками. После активной части с гитарой Шакира эффектно отсоединила нижнюю часть топа, оставшись в бра.

А вот Джей Ло сменила сразу четыре образа. Также на сцену вышла 11-летняя дочь певицы Эмма. Девочка вместе с хором и звездной мамой исполнила одну из песен. За это время Дженнифер искусно успела сменить еще один наряд.

Видео выступления Дженнифер Лопес и Шакиры стало рекордным по количеству просмотров на YouTube. 266 миллионов — отличный результат.



Рианна (2023)

В прошлом году хедлайнером стала певица Рианна. Она удивила всех тем, что появилась на сцене беременной вторым ребенком, хотя до этого почти не появлялась на публике. Более того, она подчеркнула свой живот и таким образом объявила, что они с рэпером A$AP Rocky ждут пополнения.

Звезда отработала 13-минутное шоу, во время которого исполнила свои самые известные хиты вживую. Фаны были в восторге!

Напомним, мы сообщали, где бесплатно посмотреть Супербоул-2024 . Также мы писали, что многократная лауреатка Грэмми присоединится к Ашеру на шоу.