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Де безкоштовно подивитися Супербоул-2024

11 лютого 2024 15:32
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Де безкоштовно подивитися Супербоул-2024
Стадіон Супербоул у Лас-Вегасі. Фото: instagram.com/lvsuperbowlhc/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Фінальна гра сезону Національної футбольної ліги відбудеться вже сьогодні вночі. Канзас-Сіті Чіфс і Сан-Франциско Форті Найнерс будуть змагатися за звання чемпіона Супербуол-2024.

Новини.LIVE розповідають, де дивитися гру українцям.

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Канзас-Сіті Чіфс і Сан-Франциско Форті Найнерс зустрінуться на полі у ніч з 11 на 12 лютого у Лас-Вегасі (штат Невада, США). Гра відбудеться на арені Елліджент Стедіум. Початок запланований на 01:30 за київським часом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by NFL (@nfl)

Українці можуть безкоштовно переглянути гру на платформі DAZN. Для цього потрібно створити акаунт, зайти на головну сторінку, натиснути "меню" і обрати пункт "NFL Subscription" (підписка НФЛ).

Ви побачите оплату "0.00 грн" і вам потрібно буде вести дані вашої картки, проте грошей з вас не зніме. На ваш рахунок лише прийде транзакція за "0.00 грн".

Як безкоштовно переглянути Супербоул-2024
Сторінка про транзакцію. Фото: скріншот сайту DAZN

Кого з зірок ми побачимо на Супербоул-2024

Гра вперше відбудеться у самому епіцентрі яскравого життя — у Лас-Вегасі. Гімн США виконає кантрі-співачка Ріба Макінтайр.

Головною зіркою цьогорічної гри — американський співак Usher. Він виконає свої найвідоміші хіти й представить новий альбом "Coming Home". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Usher (@usher)

Раніше стало відомо, яка дуже відома співачка складе компанію Usher на грі.

Нагадаємо, що Usher лише у спідньому знявся для реклами відомого бренду сім'ї Кардаш'ян.

США
спорт
футбол
закордонні зірки
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