Де безкоштовно подивитися Супербоул-2024
Фінальна гра сезону Національної футбольної ліги відбудеться вже сьогодні вночі. Канзас-Сіті Чіфс і Сан-Франциско Форті Найнерс будуть змагатися за звання чемпіона Супербуол-2024.
Новини.LIVE розповідають, де дивитися гру українцям.
Українці зможуть безкоштовно насолодитися етером Супербоул-2024
Канзас-Сіті Чіфс і Сан-Франциско Форті Найнерс зустрінуться на полі у ніч з 11 на 12 лютого у Лас-Вегасі (штат Невада, США). Гра відбудеться на арені Елліджент Стедіум. Початок запланований на 01:30 за київським часом.
Українці можуть безкоштовно переглянути гру на платформі DAZN. Для цього потрібно створити акаунт, зайти на головну сторінку, натиснути "меню" і обрати пункт "NFL Subscription" (підписка НФЛ).
Ви побачите оплату "0.00 грн" і вам потрібно буде вести дані вашої картки, проте грошей з вас не зніме. На ваш рахунок лише прийде транзакція за "0.00 грн".
Кого з зірок ми побачимо на Супербоул-2024
Гра вперше відбудеться у самому епіцентрі яскравого життя — у Лас-Вегасі. Гімн США виконає кантрі-співачка Ріба Макінтайр.
Головною зіркою цьогорічної гри — американський співак Usher. Він виконає свої найвідоміші хіти й представить новий альбом "Coming Home".
Раніше стало відомо, яка дуже відома співачка складе компанію Usher на грі.
Нагадаємо, що Usher лише у спідньому знявся для реклами відомого бренду сім'ї Кардаш'ян.
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