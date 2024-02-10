Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Super arrow Многократная лауреатка Грэмми присоединится к Ашеру на Супербоуле arrow

Многократная лауреатка Грэмми присоединится к Ашеру на Супербоуле

10 февраля 2024 06:31
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Многократная лауреатка Грэмми присоединится к Ашеру на Супербоуле
Американский певец Ашер. Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Уже в эти выходные, а именно 11 февраля, в США пройдет финальная игра НФЛ между "Канзас Сити Чифс" и "Сан-Франциско Форти Найнерс". Внимание многих будет приковано и к традиционному выступлению суперзвезд в перерыве Супербоула. В этом году хедлайнером стал певец Ашер. Впрочем, к нему присоединится еще как минимум одна звезда.

Об этом сообщает издание TMZ.

Читайте также:

Алиша Киз выступит с Ашером на Супербоуле-2024

Двенадцатикратная лауреатка премии "Грэмми" Алиша Киз стала одним из специальных гостей, представленных на долгожданном шоу в перерыве на Супербоуле. Ее заметила на репетиции с Ашером на стадионе Allegiant в Лас-Вегасе, где пройдет финальная игра НФЛ.

Звезды исполнят свой хит 2004 года My Boo. Этот трек возглавлял Billboard Hot 100 в течение шести недель. Песня является одним из самых успешных релизов нулевых.

Ашер будет на сцене в течение 15 минут. Певец недавно говорил о том, что ему сложно подать свои хиты в столь короткий промежуток времени. Другими соавторами, представленными в ходе шоу, могут быть Лудакрис и Лил Джон. Но эта пара еще не подтверждена. Организаторы не заявили пока официально и появление Алиши Киз.

Отметим, что в прошлом году на Супербоуле выступала певица Рианна, которая на тот момент была беременна вторым сыном. Ее выступление имеет более 200 млн просмотров на платформе YouTube.

Напомним, ранее мы писали, что на обложке глянца VOGUE появилось сразу 40 легендарных женщин. Также мы рассказывали, что американский актер Марк Руффало получил звезду на Аллее Славы в Голливуде.

концерт
шоу
НФЛ
зарубежные звезды
Супербоул

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме