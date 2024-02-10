Многократная лауреатка Грэмми присоединится к Ашеру на Супербоуле

Американский певец Ашер. Фото: Reuters

Уже в эти выходные, а именно 11 февраля, в США пройдет финальная игра НФЛ между "Канзас Сити Чифс" и "Сан-Франциско Форти Найнерс". Внимание многих будет приковано и к традиционному выступлению суперзвезд в перерыве Супербоула. В этом году хедлайнером стал певец Ашер. Впрочем, к нему присоединится еще как минимум одна звезда.

Об этом сообщает издание TMZ.

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Двенадцатикратная лауреатка премии "Грэмми" Алиша Киз стала одним из специальных гостей, представленных на долгожданном шоу в перерыве на Супербоуле. Ее заметила на репетиции с Ашером на стадионе Allegiant в Лас-Вегасе, где пройдет финальная игра НФЛ.

Звезды исполнят свой хит 2004 года My Boo. Этот трек возглавлял Billboard Hot 100 в течение шести недель. Песня является одним из самых успешных релизов нулевых.

Ашер будет на сцене в течение 15 минут. Певец недавно говорил о том, что ему сложно подать свои хиты в столь короткий промежуток времени. Другими соавторами, представленными в ходе шоу, могут быть Лудакрис и Лил Джон. Но эта пара еще не подтверждена. Организаторы не заявили пока официально и появление Алиши Киз.

Отметим, что в прошлом году на Супербоуле выступала певица Рианна, которая на тот момент была беременна вторым сыном. Ее выступление имеет более 200 млн просмотров на платформе YouTube.

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