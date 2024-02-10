Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Super arrow Багаторазова лауреатка Ґреммі приєднається до Ашера на Супербоулі arrow

Багаторазова лауреатка Ґреммі приєднається до Ашера на Супербоулі

10 лютого 2024 06:31
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Багаторазова лауреатка Ґреммі приєднається до Ашера на Супербоулі
Американський співак Ашер. Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Вже цими вихідними, а саме 11 лютого,  у США пройде фінальна гра НФЛ між "Канзас Сіті Чіфс" та "Сан-Франциско Форті Найнерс". Увага багатьох буде прикута і до традиційного виступу суперзірок в перерві Супербоулу. Цього року хедлайнером став співак Ашер. Втім, до нього приєднається ще як мінімум одна зірка. 

Про це повідомляє видання TMZ.

Читайте також:

Аліша Кіз виступить з Ашером на Супербоулі-2024

Дванадцятиразова лауреатка премії "Ґреммі" Аліша Кіз стала однією зі спеціальних гостей, представлених на довгоочікуваному шоу в перерві на Супербоулі. Її помітила на репетиції з Ашером на стадіоні Allegiant у Лас-Вегасі, де пройде фінальна гра НФЛ.

Зірки виконають свій хіт 2004 року My Boo. Цей трек очолював Billboard Hot 100 протягом шести тижнів. Пісня є одним з найуспішніших релізів нульових. 

Ашер буде на сцені протягом 15 хвилин. Співак нещодавно говорив про те, що йому складно подати свої хіти в такий короткий проміжок часу. Іншими співавторами, представленими під час шоу, можуть бути Лудакріс і Ліл Джон. Але ця пара ще не підтверджена. Організатори не заявили поки офіційно і появу Аліши Кіз.

Відзначимо, що минулого року на Супербоулі виступала співачка Ріанна, яка на той момент була вагітна другим сином. Її виступ має понад 200 млн переглядів на платформі YouTube.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на обкладинці глянцю VOGUE з'явилося одразу 40 легендарних жінок. Також ми розповідали, що американський актор Марк Руффало отримав зірку на Алеї Слави в Голлівуді.

концерт
шоу
НФЛ
закордонні зірки
Супербоул

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі