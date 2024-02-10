Багаторазова лауреатка Ґреммі приєднається до Ашера на Супербоулі

Американський співак Ашер. Фото: Reuters

Вже цими вихідними, а саме 11 лютого, у США пройде фінальна гра НФЛ між "Канзас Сіті Чіфс" та "Сан-Франциско Форті Найнерс". Увага багатьох буде прикута і до традиційного виступу суперзірок в перерві Супербоулу. Цього року хедлайнером став співак Ашер. Втім, до нього приєднається ще як мінімум одна зірка.

Про це повідомляє видання TMZ.

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Аліша Кіз виступить з Ашером на Супербоулі-2024

Дванадцятиразова лауреатка премії "Ґреммі" Аліша Кіз стала однією зі спеціальних гостей, представлених на довгоочікуваному шоу в перерві на Супербоулі. Її помітила на репетиції з Ашером на стадіоні Allegiant у Лас-Вегасі, де пройде фінальна гра НФЛ.

Зірки виконають свій хіт 2004 року My Boo. Цей трек очолював Billboard Hot 100 протягом шести тижнів. Пісня є одним з найуспішніших релізів нульових.

Ашер буде на сцені протягом 15 хвилин. Співак нещодавно говорив про те, що йому складно подати свої хіти в такий короткий проміжок часу. Іншими співавторами, представленими під час шоу, можуть бути Лудакріс і Ліл Джон. Але ця пара ще не підтверджена. Організатори не заявили поки офіційно і появу Аліши Кіз.

Відзначимо, що минулого року на Супербоулі виступала співачка Ріанна, яка на той момент була вагітна другим сином. Її виступ має понад 200 млн переглядів на платформі YouTube.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на обкладинці глянцю VOGUE з'явилося одразу 40 легендарних жінок. Також ми розповідали, що американський актор Марк Руффало отримав зірку на Алеї Слави в Голлівуді.