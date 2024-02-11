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Где бесплатно посмотреть Супербоул-2024

11 февраля 2024 15:32
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Где бесплатно посмотреть Супербоул-2024
Стадион Супербоул в Лас-Вегасе. Фото: instagram.com/lvsuperbowlhc/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Финальная игра сезона Национальной футбольной лиги состоится сегодня ночью. Канзас-Сити Чифс и Сан-Франциско Форти Найнерс будут соперничать за звание чемпиона Супербуол-2024.

Новини.LIVE рассказывают, где смотреть игру украинцам.

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Канзас-Сити Чифс и Сан-Франциско Форти Найнерс встретятся на поле в ночь с 11 на 12 февраля в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Игра будет на арене Эллиджент Стедиум. Начало запланировано на 01:30 по киевскому времени.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by NFL (@nfl)

Украинцы могут бесплатно просмотреть игру на платформе DAZN. Для этого нужно создать аккаунт, зайти на главную страницу, нажать меню и выбрать пункт NFL Subscription (подписка НФЛ).

Вы увидите оплату "0.00 грн" и вам нужно будет вести данные вашей карты, однако денег с вас не снимет. На ваш счет придет только транзакция за "0.00 грн".

Как бесплатно просмотреть Супербоул-2024
Страница о транзакции. Фото: скриншот сайта DAZN

Кого из звезд мы увидим на Супербоуле-2024

Игра впервые состоится в самом эпицентре яркой жизни — в Лас-Вегасе. Гимн США исполнит кантри-певица Риба Макинтайр.

Главной звездой игры стал — американский певец Usher. Он исполнит свои самые известные хиты и представит новый альбом "Coming Home".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Usher (@usher)

Ранее стало известно, какая известная певица составит компанию Usher на игре.

Напомним, что Usher только в нижнем снялся для рекламы известного бренда семьи Кардашьян.

США
спорт
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