Где бесплатно посмотреть Супербоул-2024

Стадион Супербоул в Лас-Вегасе. Фото: instagram.com/lvsuperbowlhc/

Финальная игра сезона Национальной футбольной лиги состоится сегодня ночью. Канзас-Сити Чифс и Сан-Франциско Форти Найнерс будут соперничать за звание чемпиона Супербуол-2024.

Новини.LIVE рассказывают, где смотреть игру украинцам.

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Канзас-Сити Чифс и Сан-Франциско Форти Найнерс встретятся на поле в ночь с 11 на 12 февраля в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Игра будет на арене Эллиджент Стедиум. Начало запланировано на 01:30 по киевскому времени.

Украинцы могут бесплатно просмотреть игру на платформе DAZN. Для этого нужно создать аккаунт, зайти на главную страницу, нажать меню и выбрать пункт NFL Subscription (подписка НФЛ).

Вы увидите оплату "0.00 грн" и вам нужно будет вести данные вашей карты, однако денег с вас не снимет. На ваш счет придет только транзакция за "0.00 грн".

Страница о транзакции. Фото: скриншот сайта DAZN

Кого из звезд мы увидим на Супербоуле-2024

Игра впервые состоится в самом эпицентре яркой жизни — в Лас-Вегасе. Гимн США исполнит кантри-певица Риба Макинтайр.

Главной звездой игры стал — американский певец Usher. Он исполнит свои самые известные хиты и представит новый альбом "Coming Home".

Ранее стало известно, какая известная певица составит компанию Usher на игре.

Напомним, что Usher только в нижнем снялся для рекламы известного бренда семьи Кардашьян.