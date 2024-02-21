Украинская модель Байкова продает свою шикарную квартиру на Мангеттене

Украинская модель Байкова продает свою шикарную квартиру на Манхеттене
Украинская модель Алина Байкова снова выставила на продажу свою шикарную квартиру на Манхеттене. В этот раз женщина снизила цену еще больше.
Об этом сообщила в своем Instagram.
Есть проблемы с деньгами из-за своей позиции
Топ-модель Алина Байкова с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину ярко выражает свою проукраинскую позицию.
В частности, она появлялась на красной дорожке в Каннах в футболке с надписью Fuck you Putin, из-за чего ее вывели секьюрити.
Из-за ее позиции у Алины стало меньше рабочих предложений по сотрудничеству, ведь бренды боятся, что модель сделает что-то провокационное. Плюс, по словам Байковой, боятся потерять свою российскую клиентуру.
Вероятно, именно поэтому модель и продает свою люксовую квартиру на Манхеттене в Нью-Йорке.
Ранее, в интервью Дмитрию Гордону, она рассказывала, что лучше продаст свое дорогое жилье, чем не будет говорить о войне в Украине.
Ранее, в 2022 году, 35-летняя модель пыталась продать квартиру за полтора миллиона долларов. Теперь хочет за нее 1,2 миллиона.
В публикации Алина попросила брокеров не обращаться к ней и отметила, что продает свою недвижимость своими силами.
Напомним, ранее мы писали, что Алина Байкова показала средний палец известной голливудской актрисе. Также недавно модель украсила страницы арабского глянца.
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