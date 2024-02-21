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Украинская модель Байкова продает свою шикарную квартиру на Манхеттене

21 февраля 2024 12:33
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Украинская модель Байкова продает свою шикарную квартиру на Мангеттене
Модель Алина Байкова. Фото: instagram.com/alina_baikova
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Украинская модель Алина Байкова снова выставила на продажу свою шикарную квартиру на Манхеттене. В этот раз женщина снизила цену еще больше.

Об этом сообщила в своем Instagram.

Есть проблемы с деньгами из-за своей позиции

Топ-модель Алина Байкова с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину ярко выражает свою проукраинскую позицию.

В частности, она появлялась на красной дорожке в Каннах в футболке с надписью Fuck you Putin, из-за чего ее вывели секьюрити.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Alina Baikova (@alina_baikova)

Из-за ее позиции у Алины стало меньше рабочих предложений по сотрудничеству, ведь бренды боятся, что модель сделает что-то провокационное. Плюс, по словам Байковой, боятся потерять свою российскую клиентуру.

Вероятно, именно поэтому модель и продает свою люксовую квартиру на Манхеттене в Нью-Йорке.

 

Ранее, в интервью Дмитрию Гордону, она рассказывала, что лучше продаст свое дорогое жилье, чем не будет говорить о войне в Украине.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Alina Baikova (@alina_baikova)

Ранее, в 2022 году, 35-летняя модель пыталась продать квартиру за полтора миллиона долларов. Теперь хочет за нее 1,2 миллиона.

 

Украинская модель Байкова продает свою шикарную квартиру на Манхеттене - фото 1
Фото квартиры Алины Байковой. Фото: instagram.com/alina_baikova
Украинская модель Байкова продает свою шикарную квартиру на Манхеттене - фото 2
Фото квартиры Алины Байковой. Фото: instagram.com/alina_baikova

В публикации Алина попросила брокеров не обращаться к ней и отметила, что продает свою недвижимость своими силами.

 

Украинская модель Байкова продает свою шикарную квартиру на Манхеттене - фото 3
Алина Байкова в своей квартире на Манхеттене. Фото: instagram.com/alina_baikova

Напомним, ранее мы писали, что Алина Байкова показала средний палец известной голливудской актрисе. Также недавно модель украсила страницы арабского глянца.

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недвижимость
Нью-Йорк
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Алина Байкова

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