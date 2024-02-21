Українська модель Байкова продає свою шикарну квартиру на Мангеттені

Модель Аліна Байкова. Фото: instagram.com/alina_baikova

Українська модель Аліна Байкова знову виставила на продаж свою шикарну квартиру на Мангеттені. Цього разу жінка знизила ціну ще більше.

Про це повідомила у своєму Instagram.

Має проблеми з грошима через свою позицію

Топ-модель Аліна Байкова з самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну яскраво виказує свою проукраїнську позицію.

Зокрема вона з'являлася на червоному хіднику у Каннах у футболці з написом Fuck you Putin, через що її вивели сек'юріті.

Через її позицію у Аліни поменшало робочих пропозицій і співпраць, адже бренди бояться, що модель зробить щось провокаційне. Плюс, за словами Байкової, бояться втратити свою російську клієнтуру.

Вірогідно, саме через це модель і продає свою люксову квартиру на Мангеттені у Нью Йорку.

Раніше, в інтерв'ю Дмитру Гордону, вона розповідала, що краще продасть своє дороге житло, аніж не говоритиме про війну в Україні.

Раніше, у 2022-му, 35-річна модель намагалася продати квартиру за півтора мільйона доларів. Тепер хоче за неї 1,2 мільйона.

Фото квартири Аліни Байкової. Фото: instagram.com/alina_baikova

Фото квартири Аліни Байкової. Фото: instagram.com/alina_baikova

У дописі Аліна попросила брокерів не звертатися до неї і зазначила, що продає свою нерухомість самотужки.

Аліна Байкова у своїй квартирі на Мангеттені. Фото: instagram.com/alina_baikova

Нагадаємо, раніше ми писали, що Аліна Байкова показала середній палець відомій голлівудській акторці. Також нещодавно модель прикрасила сторінки арабського глянцю.