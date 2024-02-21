Українська модель Байкова продає свою шикарну квартиру на Мангеттені
Українська модель Аліна Байкова знову виставила на продаж свою шикарну квартиру на Мангеттені. Цього разу жінка знизила ціну ще більше.
Про це повідомила у своєму Instagram.
Має проблеми з грошима через свою позицію
Топ-модель Аліна Байкова з самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну яскраво виказує свою проукраїнську позицію.
Зокрема вона з'являлася на червоному хіднику у Каннах у футболці з написом Fuck you Putin, через що її вивели сек'юріті.
Через її позицію у Аліни поменшало робочих пропозицій і співпраць, адже бренди бояться, що модель зробить щось провокаційне. Плюс, за словами Байкової, бояться втратити свою російську клієнтуру.
Вірогідно, саме через це модель і продає свою люксову квартиру на Мангеттені у Нью Йорку.
Раніше, в інтерв'ю Дмитру Гордону, вона розповідала, що краще продасть своє дороге житло, аніж не говоритиме про війну в Україні.
Раніше, у 2022-му, 35-річна модель намагалася продати квартиру за півтора мільйона доларів. Тепер хоче за неї 1,2 мільйона.
У дописі Аліна попросила брокерів не звертатися до неї і зазначила, що продає свою нерухомість самотужки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Аліна Байкова показала середній палець відомій голлівудській акторці. Також нещодавно модель прикрасила сторінки арабського глянцю.
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