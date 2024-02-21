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Українська модель Байкова продає свою шикарну квартиру на Мангеттені

21 лютого 2024 12:33
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Українська модель Байкова продає свою шикарну квартиру на Мангеттені
Модель Аліна Байкова. Фото: instagram.com/alina_baikova
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Українська модель Аліна Байкова знову виставила на продаж свою шикарну квартиру на Мангеттені. Цього разу жінка знизила ціну ще більше. 

Про це повідомила у своєму Instagram

Має проблеми з грошима через свою позицію

Топ-модель Аліна Байкова з самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну яскраво виказує свою проукраїнську позицію. 

Зокрема вона з'являлася на червоному хіднику у Каннах у футболці з написом Fuck you Putin, через що її вивели сек'юріті. 

 

Через її позицію у Аліни поменшало робочих пропозицій і співпраць, адже бренди бояться, що модель зробить щось провокаційне. Плюс, за словами Байкової, бояться втратити свою російську клієнтуру. 

Вірогідно, саме через це модель і продає свою люксову квартиру на Мангеттені у Нью Йорку.

 

Раніше, в інтерв'ю Дмитру Гордону, вона розповідала, що краще продасть своє дороге житло, аніж не говоритиме про війну в Україні. 

 

Раніше, у 2022-му, 35-річна модель намагалася продати квартиру за півтора мільйона доларів. Тепер хоче за неї 1,2 мільйона. 

 

Українська модель Байкова продає свою шикарну квартиру на Мангеттені - фото 1
Фото квартири Аліни Байкової. Фото: instagram.com/alina_baikova
Українська модель Байкова продає свою шикарну квартиру на Мангеттені - фото 2
Фото квартири Аліни Байкової. Фото: instagram.com/alina_baikova

У дописі Аліна попросила брокерів не звертатися до неї і зазначила, що продає свою нерухомість самотужки. 

 

Українська модель Байкова продає свою шикарну квартиру на Мангеттені - фото 3
Аліна Байкова у своїй квартирі на Мангеттені. Фото: instagram.com/alina_baikova

Нагадаємо, раніше ми писали, що Аліна Байкова показала середній палець відомій голлівудській акторці. Також нещодавно модель прикрасила сторінки арабського глянцю. 

квартири
нерухомість
Нью-Йорк
модель
українські зірки
Аліна Байкова

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