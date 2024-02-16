Аліна Байкова показала середній палець відомій голлівудській акторці — за що саме

Супермодель Аліна Байкова. Фото: Instagram/alina_baikova

Своє обурення в бік американської акторки Меган Фокс через її скандальний пост висловили чимало українців та представників шоу-бізнесу. Не промовчала і супермодель Аліна Байкова, яка живе в Нью-Йорку.

Відповідна сторіз з’явилась в її Instagram.

Аліна Байкова висловилась про Меган Фокс

35-річна уродженка Кропивницького не промовчала та відреагувала на публікацію голлівудської акторки. В ній Меган наголосила, що на одному з фото в мережі вона виглядає як українка після пластичної операції. Хоча, на її думку, вона за рівнем наче силіконова іграшка для інтимних ігор з Японії.

Байкова назвала Фокс путінською повією та показала їй середній палець завдяки відповідному смайлу.

"Бути схожою на українок нереально. Для цього треба мати щонайменше мізки і серце, щоб функціонувати. Б'юся об заклад, що вона така тупа. Побачите, як вона проголосує за Трампа", — написала супермодель.

Скриншот: Instagram/alina_baikova

До коментарів актора Тараса Цимбалюка, фітнес-тренерки Аніти Луценко та шоумена Андрія Бєднякова доєднався і блогер Анатолій Анатоліч. Він також залишив повідомлення Меган Фокс, яка так і не відредагувала пост і очікувано не вступила в діалог з українськими знаменитостями.

"Я хотів би запросити тебе, Меган, в Україну, щоб познайомитися з українськими жінками. Якщо у вас є час між зйомками в кіно... Ой, вибачте, у вас немає зйомок в кіно", — написав Толіч.

Скриншот: Instagram/meganfox

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