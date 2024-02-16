Алина Байкова показала средний палец известной голливудской актрисе — за что именно

Супермодель Алина Байкова. Фото: Instagram/alina_baikova

Свое возмущение в сторону американской актрисы Меган Фокс из-за ее скандального поста выразили немало украинцев и представителей шоу-бизнеса. Не промолчала и живущая в Нью-Йорке супермодель Алина Байкова.

Соответствующая сториз появилась в ее Instagram.

Алина Байкова высказалась о Меган Фоксе

35-летняя уроженка Кропивницкого не промолчала и отреагировала на публикацию голливудской актрисы. В ней Меган подчеркнула, что на одном из фото в сети она выглядит словно украинка после пластической операции. Хотя, по ее мнению, она по уровню как силиконовая игрушка для интимных игр из Японии.

Байкова назвала Фокс путинской проституткой и показала ей средний палец с помощью соответствующему смайла.

"Быть похожей на украинок нереально. Для этого нужно иметь по меньшей мере мозги и сердце, чтобы функционировать. Бьюсь об заклад, что она так тупа. Увидите, как она проголосует за Трампа", — написала супермодель.

Скриншот: Instagram/alina_baikova

К комментариям актера Тараса Цымбалюка, фитнес-тренера Аниты Луценко и шоумена Андрея Беднякова присоединился и блогер Анатолий Анатолич. Он также оставил сообщение Меган Фокс, которая так и не отредактировала пост и не вступила в диалог с украинскими знаменитостями.

"Я хотел бы пригласить тебя, Меган, в Украину, чтобы познакомиться с украинскими женщинами. Если у вас есть время между съемками в кино... Ой, простите, у вас нет съемок в кино", — написал Толич.

Скриншот: Instagram/meganfox

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