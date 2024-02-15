Бєдняков відповів Меган Фокс та згадав Дональда Трампа — у чому справа

Американська акторка Меган Фокс. Фото: Instagram/meganfox

Американська акторка Меган Фокс розлютила багатьох українців в соцмережах, коли порівняла себе на одному з фото з "українською надувною лялькою". На це відреагували і деякі знаменитості.

Їхні коментарі з’явились під дописом Фокс в Instagram.

Українці проти Меган Фокс

37-річна акторка опублікувала спільне фото зі своїм бойфрендом та співачкою Тейлор Свіфт, яка позувала зі своїм коханим. Судячи з одягу багаторазової володарки премії "Ґреммі", знімок зробили після Супербоулу-2024. В тій грі перемогла команда бойфренда Тейлор Свіфт.

У підписі Меган наголосила, що на одному з фото в мережі вона виглядає як українка після пластичної операції. Хоча, на її думку, вона за рівнем наче силіконова іграшка для інтимних ігор з Японії.

Повз це не пройшли українські знаменитості. Актор Тарас Цимбалюк просто показав середній палець. Натомість шоумен Андрій Бєдняков та фітнес-тренерка Аніта Луценко були більш багатослівними.

"Вау. Так смішно. Дивовижний "жарт". Хто написав це для вас? Дональд Трамп?", — зауважив Бєдняков.

"Абсолютно неприємне порівняння. Я українка, і я не така", — написала Луценко.

Користувачі соцмережі з різних куточків світу звинуватили Фокс у ксенофобії. Деякі й досі здивовані, що в Голлівуді вважають жінками легкої поведінки громадянок країн східної Європи.

Скриншот: Instagram/meganfox

Нагадаємо, раніше ми писали, що Джей Ло та Меган Фокс потрапили до антипремії "Золота малина". Також ми розповідали, чим займається у Колумбії співачка Настя Каменських.