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Бедняков ответил Меган Фокс и вспомнил Дональда Трампа — в чем дело

15 февраля 2024 22:34
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Бедняков ответил Меган Фокс и вспомнил Дональда Трампа — в чем дело
Американская актриса Меган Фокс. Фото: Instagram/meganfox
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Американская актриса Меган Фокс разозлила многих украинцев в соцсетях, сравнив себя на одном из фото с "украинской надувной куклой". На это отреагировали и некоторые знаменитости.

Их комментарии появились под публикацией Фокс в Instagram.

Украинцы против Меган Фокс

37-летняя актриса опубликовала совместное фото со своим бойфрендом и певицей Тейлор Свифт, позировавшей со своим возлюбленным. Судя по одежде многократной обладательницы премии "Грэмми", снимок сделали после Супербоула-2024. В этой игре победила команда бойфренда Тейлор Свифт.

В подписи Меган подчеркнула, что на одном из фото в сети она выглядит как украинка после пластической операции. Хотя, по ее мнению, она по уровню как силиконовая игрушка для интимных игр из Японии.

Мимо этого не прошли украинские знаменитости. Актер Тарас Цымбалюк просто показал средний палец. Зато шоумен Андрей Бедняков и фитнес-тренер Анита Луценко были более многословными.

  • "Вау. Так смешно. Удивительная "шутка". Кто написал это для вас? Дональд Трамп?", — отметил Бедняков.
  • "Абсолютно неприемлемое сравнение. Я украинка, и я не такая", — написала Луценко.

Пользователи соцсети из разных уголков мира обвинили Фокс в ксенофобии. Некоторые до сих пор удивлены, что в Голливуде считают женщинами легкого поведения гражданок стран восточной Европы.

Бедняков ответил Меган Фокс и вспомнил Дональда Трампа — в чем дело - фото 1
Скриншот: Instagram/meganfox

Напомним, ранее мы писали, что Джей Ло и Меган Фокс попали в антипремию "Золотая малина". Также мы рассказывали, чем занимается в Колумбии певица Настя Каменских.

соцсети
Меган Фокс
Андрей Бедняков
зарубежные звезды

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