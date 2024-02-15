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Ведущая шоу "Сніданок" Людмила Барбир выругалась в прямом эфире

15 февраля 2024 17:44
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Ведущая "Завтрака" Людмила Барбир выругалась в прямом эфире
Ведущая "Сніданку" Людмила Барбир. Фото: instagram.com/liudmila.barbir
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Ведущая утреннего шоу "Сніданок" на 1+1 Людмила Барбир употребила нецензурную лексику во время прямого эфира. Очевидно, в тот момент она еще не поняла, что съемка уже началась.

Видео публикуют telegram-каналы.

Не понравилась себе в костюме

Сегодня ведущая утреннего шоу "Сніданок" на 1+1 Людмила Барбир во время возвращения в прямой эфир после рекламы выругалась из-за своего внешнего вида.

Этот момент был записан на камеру кем-то из зрителей шоу.

 

Ведущая шоу "Сніданок" Людмила Барбир выругалась в прямом эфире - фото 1
Ведущая Людмила Барбир выругалась. Запись прямого эфира шоу "Сніданок" на 1+1. Видео: t.me/insiderUKR

"Бл**ь, я такая конченая в этом костюме, ладно, по**й, записывайте", — сказала Барбир, очевидно не подозревая, что она уже в эфире.

Ведущая была в розовом костюме пижамного кроя.

Позже, когда ведущим сообщили о случившемся, соведущий Людмилы — Руслан Сеничкин — начал оправдываться, мол, это было их личное время вне эфира и они могли общаться как угодно.

 

Ведущая же спросила, можно ли вырезать этот кусок эфира.

В результате на YouTube, где обычно хранятся трансляции шоу, убрали сегодняшний выпуск.

Однако сама Людмила Барбир молчать не стала. В видео, опубликованном в Instagram, объяснила свое поведение.

 

"Вижу сообщения и комментарии относительно моего высказывания после (!) эфира, случайно попавшего в трансляцию. Те, кто меня хорошо знают, в курсе, что обычно я себе такого не позволяю, но сегодняшнее утро, когда Россия устроила очередной ракетный обстрел, нанес свои отпечатки... Извиняюсь за это", — извинилась ведущая.

Также посоветовала не держать эмоции в себе и, если есть такая потребность, выплескивать их.

Напомним, ранее мы писали, что чиновник КГГА оконфузился во время выступления. Также сообщалось, что нардеп Тищенко эпически выступил в Киевсовете.

конфуз
телевидение
украинские звезды
"Сніданок з 1+1"

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