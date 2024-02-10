Ведуча телемарафону Вітвіцька розповіла, що допомагає їй не хворіти взимку

Телеведуча Соломія Вітвіцька. Фото: Instagram/solomiyavitvitska

За останні тижні в Україні значно зросла кількість хворих на грип. В мережі з’являються поради від експертів, як зміцнити імунітет. Ведуча національного телемарафону "Єдині новини" Соломія Вітвіцька розповіла, що допомагає їй не хворіти взимку.

Про це повідомляє телеканал "1+1", на якому працює Соломія.

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Поради від Соломії Вітвіцької щодо здоров’я

Нещодавно 43-річна телеведуча відпочивала в Карпатах. Після цього зірка повернулась до роботи в кадрі. Не забувати дихати свіжим повітрям — одна з порад Соломії.

"Я у будь-яку пору року завжди п'ю багато теплої води з лимоном. Це допомагає очистити організм від токсинів, а ще стимулює травну систему. Також раджу проводити більше часу на свіжому повітрі, частіше провітрювати кімнату чи кабінет. Можна здати кров і дізнатись, чи немає дефіциту вітамінів, взимку це особливо важливо контролювати", — розповіла Соломія.

Ведуча також радить не забувати про свій психологічний стан та піклуватися про нього. Особливо, коли в месенджерах новини з’являються щохвилини в тих чи інших групах.

"Найважливіша запорука класного самопочуття — гарний настрій. Читайте, дивіться фільми, насолоджуйтесь часом з рідними і друзями, гуляйте — робіть все, що підіймає вам настрій", — підсумувала Вітвіцька.

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