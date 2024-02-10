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Ведуча телемарафону Вітвіцька розповіла, що допомагає їй не хворіти взимку

10 лютого 2024 22:24
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Стас Кожушко
Редактор
Ведуча телемарафону Вітвіцька розповіла, що допомагає їй не хворіти взимку
Телеведуча Соломія Вітвіцька. Фото: Instagram/solomiyavitvitska
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

За останні тижні в Україні значно зросла кількість хворих на грип. В мережі з’являються поради від експертів, як зміцнити імунітет. Ведуча національного телемарафону "Єдині новини" Соломія Вітвіцька розповіла, що допомагає їй не хворіти взимку.

Про це повідомляє телеканал "1+1", на якому працює Соломія. 

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Поради від Соломії Вітвіцької щодо здоров’я

Нещодавно 43-річна телеведуча відпочивала в Карпатах. Після цього зірка повернулась до роботи в кадрі. Не забувати дихати свіжим повітрям — одна з порад Соломії.

"Я у будь-яку пору року завжди п'ю багато теплої води з лимоном. Це допомагає очистити організм від токсинів, а ще стимулює травну систему. Також раджу проводити більше часу на свіжому повітрі, частіше провітрювати кімнату чи кабінет. Можна здати кров і дізнатись, чи немає дефіциту вітамінів, взимку це особливо важливо контролювати", — розповіла Соломія.

Ведуча також радить не забувати про свій психологічний стан та піклуватися про нього. Особливо, коли в месенджерах новини з’являються щохвилини в тих чи інших групах. 

"Найважливіша запорука класного самопочуття — гарний настрій. Читайте, дивіться фільми, насолоджуйтесь часом з рідними і друзями, гуляйте — робіть все, що підіймає вам настрій", — підсумувала Вітвіцька. 

Нагадаємо, раніше ми писали про три пункти від співака Михайла Хоми (Дзідзьо) завдяки яким, на його думку, можна перемогти у війні.  Також ми розповідали, що переможниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова закликала українців схаменутися.

здоров'я
Соломія Вітвіцька
телемарафон
українські зірки

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