Ведущая телемарафона Витвицкая рассказала, что помогает ей не болеть зимой
За последние недели в Украине значительно возросло количество заболевших гриппом. В сети появляются советы от экспертов, как укрепить иммунитет. Ведущая национального телемарафона "Єдині новини" Соломия Витвицкая рассказала, что помогает ей не болеть зимой.
Об этом сообщает телеканал "1+1", на котором работает Соломия.
Советы от Соломии Витвицкой касательно здоровья
Недавно 43-летняя телеведущая отдыхала в Карпатах. После этого звезда вернулась к работе в кадре. Не забывать дышать свежим воздухом — один из советов Соломии.
"Я в любое время года всегда пью много теплой воды с лимоном. Это помогает очистить организм от токсинов, а еще стимулирует пищеварительную систему. Также советую проводить больше времени на свежем воздухе, чаще проветривать комнату или кабинет. Можно сдать кровь и узнать, нет ли дефицита витаминов, зимой это особенно важно контролировать", — рассказала Соломия.
Ведущая также советует не забывать о своем психологическом состоянии и заботиться о нем. Особенно когда в мессенджерах новости появляются ежеминутно в тех или иных группах.
"Важнейший залог классного самочувствия — хорошее настроение. Читайте, смотрите фильмы, наслаждайтесь временами с родными и друзьями, гуляйте — делайте все, что поднимает вам настроение", — подытожила Витвицкая.
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