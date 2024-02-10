Ведущая телемарафона Витвицкая рассказала, что помогает ей не болеть зимой

Телеведущая Соломия Витвицкая. Фото: Instagram/solomiyavitvitska

За последние недели в Украине значительно возросло количество заболевших гриппом. В сети появляются советы от экспертов, как укрепить иммунитет. Ведущая национального телемарафона "Єдині новини" Соломия Витвицкая рассказала, что помогает ей не болеть зимой.

Об этом сообщает телеканал "1+1", на котором работает Соломия.

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Недавно 43-летняя телеведущая отдыхала в Карпатах. После этого звезда вернулась к работе в кадре. Не забывать дышать свежим воздухом — один из советов Соломии.

"Я в любое время года всегда пью много теплой воды с лимоном. Это помогает очистить организм от токсинов, а еще стимулирует пищеварительную систему. Также советую проводить больше времени на свежем воздухе, чаще проветривать комнату или кабинет. Можно сдать кровь и узнать, нет ли дефицита витаминов, зимой это особенно важно контролировать", — рассказала Соломия.

Ведущая также советует не забывать о своем психологическом состоянии и заботиться о нем. Особенно когда в мессенджерах новости появляются ежеминутно в тех или иных группах.

"Важнейший залог классного самочувствия — хорошее настроение. Читайте, смотрите фильмы, наслаждайтесь временами с родными и друзьями, гуляйте — делайте все, что поднимает вам настроение", — подытожила Витвицкая.

Напомним, ранее мы писали о трех пунктах от певца Михаила Хомы (Дзидзьо) благодаря которым, по его мнению, можно победить в войне. Также мы рассказывали, что победительница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева призвала украинцев опомниться.