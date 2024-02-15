Ведуча "Сніданку" Людмила Барбір вилаялася у прямому ефірі

Ведуча "Сніданку" Людмила Барбір. Фото: instagram.com/liudmila.barbir

Ведуча ранкового шоу "Сніданок" на 1+1 Людмила Барбір вжила нецензурну лексику під час прямого ефіру. Вочевидь, на той момент вона ще не зрозуміла, що зйомка вже розпочалася.

Відео публікують telegram-канали.

Не сподобалася собі у костюмі

Сьогодні ведуча ранкового шоу "Сніданок" на 1+1 Людмила Барбір під час повернення у прямий ефір після реклами вилаялася через свій зовнішній вигляд.

Цей момент був записаний на камеру кимось з глядачів шоу.

Ведуча Людмила Барбір вилаялася. Запис прямого ефіру Сніданку 1+1. Відео: t.me/insiderUKR

"Бл**ь, я така кончена в цьому костюмі, ладнo, по**й, записуйте", — сказала Барбір, вочевидь, не підозрюючи, що вона вже в ефірі.

Ведуча була у рожевому костюмі піжамного крою.

Пізніше, коли ведучих повідомили про те, що сталося, співведучий Людмили — Руслан Сенічкін — почав виправдовуватися, мовляв, це був їхній особистий час поза ефіром і вони могли спілкуватися як заманеться.

Ведуча ж спитала, чи можна вирізати той шматок ефіру.

У результаті, на YouTube, де зазвичай зберігаються трансляції шоу, і геть прибрали сьогоднішній випуск.

Проте сама Людмила Барбір мовчати не стала. У відео, яке опублікувала в Instagram, пояснила свою поведінку.

"Бачу повідомлення та коментарі щодо мого висловлювання після (!) ефіру, яке випадково потрапило в трансляцію. Ті, хто мене добре знають, в курсі, що зазвичай я собі такого не дозволяю, але сьогоднішній ранок, коли росія влаштувала черговий ракетний обстріл, наніс свої відбитки... Перепрошую за це", — вибачилася ведуча.

Також порадила не тримати емоції у собі і, якщо є така потреба, виплескувати їх.

Нагадаємо, раніше ми писали, що чиновник КМДА оконфузився під час виступу. Також повідомляли, що нардеп Тищенко епічно виступив у Київраді.