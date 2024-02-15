Ведущая шоу "Сніданок" объяснила эмоциональную ругань в прямом эфире

Ведущая "Завтрака" Людмила Барбир. Фото: instagram.com/liudmila.barbir

Ведущая утреннего шоу "Сніданок з 1+1" Людмила Барбир, которая сегодня утром выругалась в прямом эфире, объяснила свой поступок стрессом из-за ракетных обстрелов. Она записала видео и публично извинилась.

Опубликовала его в своем Instagram.

Объяснила свое поведение стрессом из-за обстрелов

Ведущая шоу "Сніданок з 1+1" Людмила Барбир после того, как видео с ее руганью матом по поводу своего эфирного костюма появилось в сети, записала видео, в котором объяснила свое поведение.

"Вижу сообщения и комментарии относительно моего высказывания после (!) эфира, случайно попавшего в трансляцию. Те, кто меня хорошо знают, в курсе, что обычно я себе такого не позволяю, но сегодняшнее утро, когда Россия устроила очередной ракетный обстрел, нанес свои отпечатки... Извиняюсь за это", — извинилась ведущая.

Более того, она посоветовала подписчикам не держать эмоции в себе, и если нужно их выразить, то делать это.

"В то же время призываю вас быть открытыми, выплескивать свои эмоции, когда болит. Сейчас мы все травмированы, всем страшно, так что не оставайтесь со своими страхами наедине", — посоветовала Барбир.

И хотя некоторые и осудили ругательства ведущей, преимущественно люди поддержали ее. Особенно звездные коллеги, среди которых Анатолий Анатолич, Соломия Витвицкая Надя Дорофеева и другие.

Скриншот комментариев под постом instagram.com/liudmila.barbir

Скриншот комментариев под постом instagram.com/liudmila.barbir

Скриншот комментариев под постом instagram.com/liudmila.barbir

Скриншот комментариев под постом instagram.com/liudmila.barbir

Напомним, мы писали, что ведущая шоу "Сніданок з 1+1" Людмила Барбир выругалась в прямом эфире. Также мы сообщали, что чиновник КГГА оконфузился во время выступления.