Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Super arrow Ведущая шоу "Сніданок з 1+1" объяснила эмоциональную ругань в прямом эфире arrow

Ведущая шоу "Сніданок з 1+1" объяснила эмоциональную ругань в прямом эфире

15 февраля 2024 20:13
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Ведущая шоу "Сніданок" объяснила эмоциональную ругань в прямом эфире
Ведущая "Завтрака" Людмила Барбир. Фото: instagram.com/liudmila.barbir
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Ведущая утреннего шоу "Сніданок з 1+1" Людмила Барбир, которая сегодня утром выругалась в прямом эфире, объяснила свой поступок стрессом из-за ракетных обстрелов. Она записала видео и публично извинилась.

Опубликовала его в своем Instagram.

Объяснила свое поведение стрессом из-за обстрелов

Ведущая шоу "Сніданок з 1+1" Людмила Барбир после того, как видео с ее руганью матом по поводу своего эфирного костюма появилось в сети, записала видео, в котором объяснила свое поведение.

 

"Вижу сообщения и комментарии относительно моего высказывания после (!) эфира, случайно попавшего в трансляцию. Те, кто меня хорошо знают, в курсе, что обычно я себе такого не позволяю, но сегодняшнее утро, когда Россия устроила очередной ракетный обстрел, нанес свои отпечатки... Извиняюсь за это", — извинилась ведущая.

Более того, она посоветовала подписчикам не держать эмоции в себе, и если нужно их выразить, то делать это.

"В то же время призываю вас быть открытыми, выплескивать свои эмоции, когда болит. Сейчас мы все травмированы, всем страшно, так что не оставайтесь со своими страхами наедине", — посоветовала Барбир.

И хотя некоторые и осудили ругательства ведущей, преимущественно люди поддержали ее. Особенно звездные коллеги, среди которых Анатолий Анатолич, Соломия Витвицкая Надя Дорофеева и другие.

 

Ведущая шоу "Сніданок" объяснила эмоциональную ругань в прямом эфире - фото 1
Скриншот комментариев под постом instagram.com/liudmila.barbir
Ведущая шоу "Сніданок" объяснила эмоциональную ругань в прямом эфире - фото 2
Скриншот комментариев под постом instagram.com/liudmila.barbir
Ведущая шоу "Сніданок" объяснила эмоциональную ругань в прямом эфире - фото 3
Скриншот комментариев под постом instagram.com/liudmila.barbir
Ведущая шоу "Сніданок" объяснила эмоциональную ругань в прямом эфире - фото 4
Скриншот комментариев под постом instagram.com/liudmila.barbir

Напомним, мы писали, что ведущая шоу "Сніданок з 1+1" Людмила Барбир выругалась в прямом эфире. Также мы сообщали, что чиновник КГГА оконфузился во время выступления.

конфуз
телевидение
украинские звезды
"Сніданок з 1+1"

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме