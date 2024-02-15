Ведуча "Сніданку" пояснила емоційну лайку у прямому ефірі

Ведуча "Сніданку" Людмила Барбір. Фото: instagram.com/liudmila.barbir

Ведуча "Сніданку" Людмила Барбір, яка сьогодні вранці вилаялася у прямому ефірі, пояснила свій вчинок стресом через ракетний обстріл. Вона записала відео і публічно вибачилася.

Опублікувала його у своєму Instagram.

Пояснила свою поведінку стресом через обстріл

Ведуча "Сніданку" Людмила Барбір після того, як відео з її лайкою щодо свого ефірного костюму з'явилося у мережі, записала відео, у якому пояснила свою поведінку.

"Бачу повідомлення та коментарі щодо мого висловлювання після (!) ефіру, яке випадково потрапило в трансляцію. Ті, хто мене добре знають, в курсі, що зазвичай я собі такого не дозволяю, але сьогоднішній ранок, коли росія влаштувала черговий ракетний обстріл, наніс свої відбитки... Перепрошую за це", — вибачилася ведуча.

Більше того, вона порадила підписникам не тримати емоції у собі і якщо потрібно їх виразити, то робити це.

"Водночас закликаю вас бути відкритими, виплескувати свої емоції, коли болить. Зараз ми всі травмовані, всім страшно, тож не залишайтеся зі своїми страхами наодинці", — порадила Барбір.

І хоча дехто і осудив лайку ведучою, переважно люди підтримали її. Особливо — зіркові колеги, серед яких Анатолій Анатоліч, Соломія Вітвицька Надя Дорофєєва та інші.

Скриншот коментарів під дописом instagram.com/liudmila.barbir

Скриншот коментарів під дописом instagram.com/liudmila.barbir

Скриншот коментарів під дописом instagram.com/liudmila.barbir

Скриншот коментарів під дописом instagram.com/liudmila.barbir

Нагадаємо, ми писали, що ведуча "Сніданку" Людмила Барбір вилаялася у прямому ефірі. Також ми повідомляли, що чиновник КМДА оконфузився під час виступу.