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Ведуча "Сніданку" пояснила емоційну лайку у прямому ефірі

15 лютого 2024 20:13
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Ведуча "Сніданку" пояснила емоційну лайку у прямому ефірі
Ведуча "Сніданку" Людмила Барбір. Фото: instagram.com/liudmila.barbir
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Ведуча "Сніданку" Людмила Барбір, яка сьогодні вранці вилаялася у прямому ефірі, пояснила свій вчинок стресом через ракетний обстріл. Вона записала відео і публічно вибачилася. 

Опублікувала його у своєму Instagram

Пояснила свою поведінку стресом через обстріл

Ведуча "Сніданку" Людмила Барбір після того, як відео з її лайкою щодо свого ефірного костюму з'явилося у мережі, записала відео, у якому пояснила свою поведінку. 

 

"Бачу повідомлення та коментарі щодо мого висловлювання після (!) ефіру, яке випадково потрапило в трансляцію. Ті, хто мене добре знають, в курсі, що зазвичай я собі такого не дозволяю, але сьогоднішній ранок, коли росія влаштувала черговий ракетний обстріл, наніс свої відбитки... Перепрошую за це", — вибачилася ведуча. 

Більше того, вона порадила підписникам не тримати емоції у собі і якщо потрібно їх виразити, то робити це. 

"Водночас закликаю вас бути відкритими, виплескувати свої емоції, коли болить. Зараз ми всі травмовані, всім страшно, тож не залишайтеся зі своїми страхами наодинці", — порадила Барбір. 

І хоча дехто і осудив лайку ведучою, переважно люди підтримали її. Особливо — зіркові колеги, серед яких Анатолій Анатоліч, Соломія Вітвицька Надя Дорофєєва та інші. 

 

Ведуча "Сніданку" пояснила емоційну лайку у прямому ефірі - фото 1
Скриншот коментарів під дописом instagram.com/liudmila.barbir
Ведуча "Сніданку" пояснила емоційну лайку у прямому ефірі - фото 2
Скриншот коментарів під дописом instagram.com/liudmila.barbir
Ведуча "Сніданку" пояснила емоційну лайку у прямому ефірі - фото 3
Скриншот коментарів під дописом instagram.com/liudmila.barbir
Ведуча "Сніданку" пояснила емоційну лайку у прямому ефірі - фото 4
Скриншот коментарів під дописом instagram.com/liudmila.barbir

Нагадаємо, ми писали, що ведуча "Сніданку" Людмила Барбір вилаялася у прямому ефірі. Також ми повідомляли, що чиновник КМДА оконфузився під час виступу.

конфуз
телебачення
українські зірки
"Сніданок з 1+1"

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