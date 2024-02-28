Ярославский из Мастер Шефа честно рассказал об отношениях с Эктором Хименесом-Браво

Украинский ведущий Владимир Ярославский на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский повар и ведущий кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал откровенное интервью. Знаменитый телеведущий признался, как он относится к своему коллеге, тоже популярному повару Эктору Хименесу-Браво.

Об этом Владимир Ярославский рассказал во время интервью каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

Читайте также:

Владимир Ярославский об Экторе Хименесе-Браво

Украинский повар рассказал о том, какие у него отношения с коллегой по шоу "Мастер Шеф" Эктором Хименесом-Браво. Он вспомнил, как они общались раньше, и поделился своими впечатлениями от того, как ему работалось с Эктором.

"Мы очень хорошие друзья, и я благодарен судьбе, что у нас все это так получилось. Вообще мы были знакомы раньше, хорошо общались, а потом я проходил кастинги, у меня было много разных кастингов. Когда начали работать вместе, нам было легко, я очень благодарен за это. Я чувствую его, как друга", — признается Владимир Ярославский.

Повар Владимир Ярославский за кадром интервью. Фото: скриншот с YouTube

К тому же, украинский телеведущий добавляет, что Эктор Хименес-Браво очень часто делится собственным опытом, поэтому он считает его настоящим наставником. Также Владимир Ярославский отметил, что свои знания нужно давать окружающим, чтобы они уважали этого человека.

"Он очень часто делится советами, своим видением, он говорит: "Здесь лучше сделать так, здесь — так". То есть, он еще такой наставник и ментор. Он — очень мудрый человек. Я думаю, что со временем ты понимаешь, что знание нужно давать окружающим, и тогда люди будут уважать", — добавил также известный украинский повар и ведущий шоу "Мастер Шеф".

Владимир Ярославский и Эктор Хименес-Браво в шоу "Мастер Шеф"

Ярославский и Хименес-Браво — известные украинские повара и ведущие легендарного кулинарного шоу "Мастер Шеф" на канале "СТБ". Они оба являются настоящими профессионалами и любят шутить в социальных сетях.

Владимир Ярославский и Эктор Хименес-Браво в шоу "Мастер Шеф". Фото: СТБ

К примеру, на канале Эктора в TikTok однажды появилось забавное видео с Владимиром на шоу.

Напомним, мы писали о том, что повар Владимир Ярославский признался, планирует ли принять участие в шоу "Холостяк".

Ранее мы рассказывали о том, что украинский повар Эктор Хименес- Браво признался, что его квартиру повредил обломок вражеского дрона.

Также мы сообщали о том, что известный повар Евгений Клопотенко поделился рецептом идеально жареных яиц.