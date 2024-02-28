Ярославський з Мастер Шефа чесно розповів про стосунки з Ектором Хіменесом-Браво

Український ведучий Володимир Ярославський на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відомий український кухар і ведучий кулінарного шоу "Мастер Шеф" Володимир Ярославський дав відверте інтерв’ю. Знаменитий телеведучий зізнався, як він ставиться до свого колеги, теж популярного кухаря Ектора Хіменеса-Браво.

Про це Володимир Ярославський розповів під час інтерв’ю каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

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Український кухар розповів про те, які в нього стосунки з колегою з шоу "Мастер Шеф" Ектором Хіменесом-Браво. Він згадав, як вони спілкувалися раніше, і поділився своїми враженнями від того, як йому було працювати з Ектором.

"Ми дуже хороші друзі, і я вдячний долі, що в нас все це так вийшло. Взагалі ми були знайомі раніше, добре спілкувалися, а потім я проходив кастинги, в мене було багато різних кастингів. Коли почали працювати разом, нам було легко, я дуже вдячний за це. Я відчуваю його, як друга", — зізнається Володимир Ярославський.

Кухар Володимир Ярославський за кадром інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

До того ж, український телеведучий додає, що Ектор Хіменес-Браво дуже часто ділиться власним досвідом, через що він вважає його справжнім наставником. Також Володимир Ярославський зазначив, що власні знання потрібно давати оточуючим, щоб вони поважали цю людину.

"Він дуже часто ділиться порадами, своїм баченням, він каже: "Тут краще зробити так, тут — так". Тобто, він ще такий наставник і ментор. Він — дуже мудра людина. Я думаю, що з часом ти розумієш, що знання треба давати оточуючим, і тоді люди поважатимуть", — також додав відомий український кухар і ведучий шоу "Мастер Шеф".

Володимир Ярославський та Ектор Хіменес-Браво у шоу "Мастер Шеф"

Ярославський і Хіменес-Браво є відомими українськими кухарями і ведучими легендарного кулінарного шоу "Мастер Шеф" на каналі "СТБ". Вони обидва є справжніми професіоналами і люблять жартувати в соціальних мережах.

Володимир Ярославський і Ектор Хіменес-Браво у шоу "Мастер Шеф". Фото: СТБ

Наприклад, на каналі Ектора в TikTok одного разу з’явилося кумедне відео з Володимиром на шоу.

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