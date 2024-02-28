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Ведучий "Мастер Шефа" розповів про конкуренцію з Хіменесом-Браво

28 лютого 2024 16:31
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Ярославський з Мастер Шефа чесно розповів про стосунки з Ектором Хіменесом-Браво
Український ведучий Володимир Ярославський на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Відомий український кухар і ведучий кулінарного шоу "Мастер Шеф" Володимир Ярославський дав відверте інтерв’ю. Знаменитий телеведучий зізнався, як він ставиться до свого колеги, теж популярного кухаря Ектора Хіменеса-Браво.

Про це Володимир Ярославський розповів під час інтерв’ю каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

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Володимир Ярославський про Ектора Хіменеса-Браво

Український кухар розповів про те, які в нього стосунки з колегою з шоу "Мастер Шеф" Ектором Хіменесом-Браво. Він згадав, як вони спілкувалися раніше, і поділився своїми враженнями від того, як йому було працювати з Ектором.

"Ми дуже хороші друзі, і я вдячний долі, що в нас все це так вийшло. Взагалі ми були знайомі раніше, добре спілкувалися, а потім я проходив кастинги, в мене було багато різних кастингів. Коли почали працювати разом, нам було легко, я дуже вдячний за це. Я відчуваю його, як друга", — зізнається Володимир Ярославський.

Владимир Ярославский
Кухар Володимир Ярославський за кадром інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

До того ж, український телеведучий додає, що Ектор Хіменес-Браво дуже часто ділиться власним досвідом, через що він вважає його справжнім наставником. Також Володимир Ярославський зазначив, що власні знання потрібно давати оточуючим, щоб вони поважали цю людину.

"Він дуже часто ділиться порадами, своїм баченням, він каже: "Тут краще зробити так, тут — так". Тобто, він ще такий наставник і ментор. Він — дуже мудра людина. Я думаю, що з часом ти розумієш, що знання треба давати оточуючим, і тоді люди поважатимуть", — також додав відомий український кухар і ведучий шоу "Мастер Шеф".

Володимир Ярославський та Ектор Хіменес-Браво у шоу "Мастер Шеф"

Ярославський і Хіменес-Браво є відомими українськими кухарями і ведучими легендарного кулінарного шоу "Мастер Шеф" на каналі "СТБ". Вони обидва є справжніми професіоналами і люблять жартувати в соціальних мережах. 

Владимир Ярославский и Эктор Хименес-Браво в шоу "Мастер Шеф"
Володимир Ярославський і Ектор Хіменес-Браво у шоу "Мастер Шеф". Фото: СТБ

Наприклад, на каналі Ектора в TikTok одного разу з’явилося кумедне відео з Володимиром на шоу. 

Нагадаємо, ми писали про те, що кухар Володимир Ярославський зізнався, чи планує взяти участь у шоу "Холостяк". 

Раніше ми розповідали про те, що український кухар Ектор Хіменес-Браво зізнався, що його квартиру пошкодив уламок ворожого дрону. 

Також ми повідомляли про те, що відомий кухар Євген Клопотенко поділився рецептом ідеально смажених яєць.

Ектор Хіменес-Браво
шоу-бізнес
Володимир Ярославський
Мастер Шеф

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