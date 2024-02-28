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Отбила парня у дочери — семью Майли Сайрус разрушает любовная драма

28 февраля 2024 12:35
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Отразила парня у дочери — семью Майли Сайрус разрушает любовная драма
Певица Майли Сайрус с мамой и сестрой. Фото: instagram.com/mileycyrus/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Семья Майли Сайрус переживает сложные времена в последние годы. Инсайдеры поделились информацией о том, что мама певицы, Тиш, отбила парня у сестры Майли, Ноа. Женщина вышла за него замуж прошлым летом.

Об этом пишет Daily Mail.

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56-летняя Тиш вышла замуж за 54-летнего актера "Побега из тюрьмы" в августе 2023 года. Однако, хотя некоторые члены семьи, такие как дочь Майли, присутствовали на ее свадьбе с австралийским актером, 24-летняя Ноа и брат Брейсон отсутствовали.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Noah Cyrus (@noahcyrus)

Инсайдер заявил, что "Ноа встречалась с Домиником, когда ее мама, Тиш, принялась его преследовать. Недоразумение между Ноа и Тиш выходит далеко за рамки того, что думают люди. Ноа очень расстроена из-за того, что Тиш украла у нее Доминика".

Мама Ноа рассказала о своих отношениях с Перселлом, включая их первое свидание. Она объяснила, что он связался с ней в 2016 году в Instagram.

 

"Я подписалась на него в Instagram, и он прислал мне сообщение и просто сказал: "Здравствуй, Тиш, я просто хотел сказать, что я считаю, что ты супер крутая и…ты прекрасно работаешь со своей семьей".…Я не видела этого целый год", — говорит мама Майли и Ноа Сайрус.

Позже, в 2022 году, после разрыва с Билли Рэем, Тиш написала Перселлу, и он быстро ответил. Вскоре пара пошла на свидание, а на следующий день сказала друг другу: "Я люблю тебя".

В августе 2023 года влюбленные в конце концов поженились, но ее дочь Ноа и сын Брейсон не присутствовали на мероприятии. Свадьба состоялась в роскошном особняке Майли в Малибу, и инсайдер утверждал, что обладательница "Грэмми" имела охрану на случай, если Ноа попытается явиться.

Напомним, Майли Сайрус показала романтические фото со свадьбы мамы.

Ранее Майли Сарус была вынуждена защищаться от одержимого фаната.

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