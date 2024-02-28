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Відбила хлопця у дочки — родину Майлі Сайрус руйнує любовна драма

28 лютого 2024 12:35
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Відбила хлопця у дочки — родину Майлі Сайрус руйнує любовна драма
Співачка Майлі Сайрус з мамою та сестрою. Фото: instagram.com/mileycyrus/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Родина Майлі Сайрус переживає складні часи останні роки. Інсайдер поділилися інформацією про те, що мама співачки, Тіш, відбила хлопця у сестри Майлі, Ноа. Жінка вийшла за нього заміж минулого літа.

Про це пише Daily Mail.

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56-річна Тіш одружилася з 54-річним актором "Втечі з в’язниці" в серпні 2023 року. Однак, хоча деякі члени родини, такі як дочка Майлі, були присутні на її весіллі з австралійським актором, 24-річна Ноа та брат Брейсон були відсутні.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Noah Cyrus (@noahcyrus)

Інсайдер заявив, що "Ноа зустрічалася з Домініком, коли її мама, Тіш, почала його переслідувати. Непорозуміння між Ноа і Тіш виходить далеко за рамки того, що думають люди. Ноа дуже засмучена через те, що Тіш вкрала в неї Домініка".

Мама Ноа розповіла про свої стосунки з Перселлом, включаючи їх перше побачення. Вона пояснила, що він спочатку зв’язався з нею в 2016 році в Instagram.

 

"Я підписався на нього в Instagram, і він надіслав мені повідомлення і сказав: "Привіт, Тіш, я просто хотів сказати, що я вважаю, що ти супер крута і…ти чудово працюєш зі своєю родиною".…Я не бачила цього цілий рік", — говорить мама Майлі та Ноа Сайрус.

Пізніше, у 2022 році, після розриву з Біллі Реєм, Тіш написала Перселлу, і він швидко відповів. Невдовзі пара пішла на побачення, а наступного дня сказала одне одному: "Я люблю тебе".

У серпні 2023 року закохані зрештою побралися, але її дочка Ноа та син Брейсон не були присутні. Весілля відбулося в розкішному особняку Майлі в Малібу, і інсайдер стверджував, що володарка "Греммі" мала охорону на випадок, якщо Ноа спробує з'явитися.

Нагадаємо, Майлі Сайрус показала романтичні фото з весілля мами.

Раніше Майлі Сарус була змушена захищатися від одержимого фаната.

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Майлі Сайрус

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