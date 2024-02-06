675 годин роботи — у мережі показали, як створювали феєричну сукню Майлі Сайрус для Grammy

Співачка Майлі Сайрус. Фото: Reuters

Поп-зірка Майлі Сайрус приголомшила виходом на червоній доріжці музичної премії, одягнувши сукню з 14 000 золотих шпильок. Співачка і автор пісень, яка здобула свою першу в історії нагороду Grammy, зробила зачіску у стилі Фарри Фосетт та вразила образом від Maison Margiela.

Відео, на якому показаний процес створення сукні, бренде опублікував у соціальній мережі Instagram.

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За словами дизайнерів, для створення сукні знадобилося "675 годин ретельної роботи". Металеве вбрання, схоже на сітку, робило Сайрус схожою на єгипетську богиню.

Креативний директор французького лейблу Джон Гальяно, здається, занурився у власні архіви в пошуках натхнення, а кілька користувачів соціальних мереж вказали на схожість між відвертою сукнею Сайрус і речами в колекції прет-а-порте дизайнера осінньої колекції 1997 року.

Сайрус доповнила свій образ на червоній доріжці парою жовтих туфель із розділеним носом, які стали культовими серед фанатів Margiela.

Співачка Майлі Сайрус. Фото: Reuters

Співачка Майлі Сайрус. Фото: Reuters

Творець образу Майлі, легендарний візажист Джеймс Каліардос. У дописі в соцмережі він сказав, що хотів, щоб Сайрус "сяяла, як золота богиня, красою, якої можна торкнутися".

Зачіску артистці створив перукар Боб Ресін. Зробивши ефектні кучері з каштанового волосся Сайрус із мелірованими пасмами. Дехто порівняв зачіску з тими, які любила її хрещена мати, Доллі Партон. Ресін зробив так, щоб кожне пасмо жило власним життям.

Сайрус змінила 5 костюмів на церемонії нагородження. Пізніше ввечері вона одягла блискучий чорний комбінезон, щоб отримати нагороду за найкраще сольне поп-виконання від поп-легенди Мерайї Кері, а потім одягла вінтажну сріблясту сукню у стилі "флапер", розроблену Бобом Макі, яка нагадувала Тіну Тернер. Четвертий образ представляв собою чорний мереживний комбінезон без бретелей і куртку з пір’я марабу, а потім вона вибрала коричневу сукню Gucci на одне плече з паєтками та боковим розрізом, яку доповнила мініатюрною бамбуковою сумкою в тон.

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