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675 годин роботи — у мережі показали, як створювали феєричну сукню Майлі Сайрус для Grammy

6 лютого 2024 10:38
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
675 годин роботи — у мережі показали, як створювали феєричну сукню Майлі Сайрус для Grammy
Співачка Майлі Сайрус. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Поп-зірка Майлі Сайрус приголомшила виходом на червоній доріжці музичної премії, одягнувши сукню з 14 000 золотих шпильок. Співачка і автор пісень, яка здобула свою першу в історії нагороду Grammy, зробила зачіску у стилі Фарри Фосетт та вразила образом від Maison Margiela.

Відео, на якому показаний процес створення сукні, бренде опублікував у соціальній мережі Instagram.

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Неймовірний образ Майлі Сайрус

За словами дизайнерів, для створення сукні знадобилося "675 годин ретельної роботи". Металеве вбрання, схоже на сітку, робило Сайрус схожою на єгипетську богиню.

 

Креативний директор французького лейблу Джон Гальяно, здається, занурився у власні архіви в пошуках натхнення, а кілька користувачів соціальних мереж вказали на схожість між відвертою сукнею Сайрус і речами в колекції прет-а-порте дизайнера осінньої колекції 1997 року.

Сайрус доповнила свій образ на червоній доріжці парою жовтих туфель із розділеним носом, які стали культовими серед фанатів Margiela.

 

Співачка Майлі Сайрус. Фото: Reuters
Співачка Майлі Сайрус. Фото: Reuters

 

Співачка Майлі Сайрус. Фото: Reuters
Співачка Майлі Сайрус. Фото: Reuters

Творець образу Майлі, легендарний візажист Джеймс Каліардос. У дописі в соцмережі він сказав, що хотів, щоб Сайрус "сяяла, як золота богиня, красою, якої можна торкнутися".

Зачіску артистці створив перукар Боб Ресін. Зробивши ефектні кучері з каштанового волосся Сайрус із мелірованими пасмами. Дехто порівняв зачіску з тими, які любила її хрещена мати, Доллі Партон. Ресін зробив так, щоб кожне пасмо жило власним життям.

Сайрус змінила 5 костюмів на церемонії нагородження. Пізніше ввечері вона одягла блискучий чорний комбінезон, щоб отримати нагороду за найкраще сольне поп-виконання від поп-легенди Мерайї Кері, а потім одягла вінтажну сріблясту сукню у стилі "флапер", розроблену Бобом Макі, яка нагадувала Тіну Тернер. Четвертий образ представляв собою чорний мереживний комбінезон без бретелей і куртку з пір’я марабу, а потім вона вибрала коричневу сукню Gucci на одне плече з паєтками та боковим розрізом, яку доповнила мініатюрною бамбуковою сумкою в тон.

Нагадаємо, Селін Діон вперше за довгий час вийшла на сценую

Раніше Меган Фокс вразила відвертим образом на вечірці.

мода
закордонні зірки
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Майлі Сайрус

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