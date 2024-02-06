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675 часов работы — в сети показали, как создавали феерическое платье Майли Сайрус для Grammy

6 февраля 2024 10:38
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
675 часов работы – в сети показали, как создавали феерическое платье Майли Сайрус для Grammy
Певица Майли Сайрус. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Поп-звезда Майли Сайрус ошеломила выходом на красной дорожке музыкальной премии, надев платье из 14 000 золотых булавок. Певица и автор песен, получившая свою первую в истории награду Grammy, сделала прическу в стиле Фарри Фосетт и поразила образом Maison Margiela.

Видео, на котором показан процесс создания платья, бренд опубликовал в социальной сети Instagram.

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Невероятный образ Майли Сайрус

По словам дизайнеров, для создания платья понадобилось "675 часов тщательной работы". Металлический наряд, похожая на сетку, делала Сайрус похожей на египетскую богиню.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Maison Margiela (@maisonmargiela)

Креативный директор французского лейбла Джон Гальяно, похоже, погрузился в собственные архивы в поисках вдохновения, а несколько пользователей социальных сетей указали на сходство между откровенным платьем Сайрус и вещами в коллекции прет-а-порте дизайнера осенней коллекции 1997 года.

Сайрус дополнила свой образ на красной дорожке парой желтых туфель с разделенным носом, ставших культовыми среди фанатов Margiela.

 

Певица Майли Сайрус. Фото: Reuters
Певица Майли Сайрус. Фото: Reuters

 

Певица Майли Сайрус. Фото: Reuters
Певица Майли Сайрус. Фото: Reuters

Создатель образа Майли, легендарный визажист Джеймс Калиардос. В посте в соцсети сказал, что хотел, чтобы Сайрус "сияла, как золотая богиня, красотой, которой можно коснуться".

Прическу артистке создал парикмахер Боб Ресин. Сделав эффектные кудри из каштановых волос Сайрус с мелированными прядями. Кое-кто сравнивал прическу, с укладками которые любила ее крестная мать, Долли Партон. Ресин сделал так, чтобы каждая прядь жила собственной жизнью.

Сайрус сменила 5 костюмов на церемонии награждения. Позже вечером она надела блестящий черный комбинезон, чтобы получить награду за лучшее сольное поп-исполнение от поп-легенды Мэрайи Кэри, а затем надела винтажное серебристое платье в стиле "флапер", разработанное Бобом Маки, которое напоминало Тину Тернер. Четвертый образ представлял собой черный кружевной комбинезон без бретелей и куртку из перьев мараба, а затем она надела коричневое платье Gucci на одно плечо с пайетками и боковым разрезом, которое дополнила миниатюрной бамбуковой сумкой в тон.

Напомним, Селин Дион впервые за долгое время вышла на сцену.

Ранее Меган Фокс поразила откровенным образом на вечеринке.

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Майли Сайрус

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